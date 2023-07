Uno de los participantes de La casa de los famosos sale del closet Tras ser cuestionado sobre su orientación sexual, uno de los habitantes de La casa de los famosos dio a conocer su verdad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Galilea Montijo Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images El formato de La casa de los famosos permite que los habitantes del lugar olviden el uso de cámaras, a la vez, que van teniendo un relación de mayor confianza entre ellos; ya sea para bien, o para mal. Así, a lo largo de la convivencia hay quienes van contando momentos íntimos de su vida que los han marcado en diversas formas. Ahora, Nicola Porcella decidió abrirse y decirles a sus compañeros que en pansexual. Todo comenzó cuando Wendy Guevara relató cómo descubrió que le gustaban los hombres y que era transexual. Después, comentó que el actor de origen peruano "no sabe para qué lado irse". Guevara continuó mencionando que a su compañero "le da miedo agarrar su rumbo" y que quizá "le gusta hombre y mujer", le dio un abrazo. "Te vamos a aceptar como tú eres, de verdad", mencionó la influencer durante la emisión. Apio Quijano se unió para darle su apoyo. Luego, la integrante de Las pérdidas sugirió que se tomaran los tres de las manos y dijeran su orientación sexual. "Hola, yo soy Wendy y acepto que soy una chica transexual y me encanta el pene", comentó. "Hola, soy Apio y acepto que soy bisexual", mencionó por su parte Quijano. "Soy Nicola y son pansexual", aceptó finalmente Porcella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los dos primeros se acercaron a darle un abrazo. "Sin ustedes no hubiera sido posible", agregó Nicola. Pese a que todo parecía muy im momento de sinceridad entre los tres miembros del reality, hay quienes consideraron que era una broma o parte del "juego". Pese a todo hubo quienes aplaudieron esta declaración. El tiempo dirá si Nicola Porcella lo confirma o, como se rumora, fue parte de la estrategia.

