Pareja de Rodner Figueroa habla sobre la salida de Telemundo del conductor El presentador venezolano y su pareja llevaron a cabo este domingo una transmisión en vivo a través de Facebook. "Cuando me lo dijiste me partió el alma", reconoció Ernesto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La primera persona a la que llamó Rodner Figueroa tras enterarse el pasado jueves de su salida de Telemundo fue a su pareja, Ernesto Mathies. Junto a él, el carismático conductor venezolano llevó a cabo este domingo una transmisión en vivo desde su página de Facebook en la que Rodner compartió más detalles sobre su inesperada salida de la cadena hispana. "Yo llamo a Ernesto y le digo: 'Mira, no te pongas nervioso y no te vayas a alterar…' porque él se pone muy nervioso cuando las cosas son conmigo…", contó el presentador. La pareja de Rodner reconoció que cuando recibió la noticia se le "partió el alma". "Cuando me lo dijiste me partió el alma", se sinceró Ernesto. "Cuando me echa el cuento me dice: 'Gordo, estoy bien, prepárate'. Él pensaba que me iba a afectar más a mí que a él… Rodner me dice: 'Sabes qué gordo, estoy feliz, ahorita me dedico a lo mío'. Ya cuando lo puso de esa manera dije 'la verdad que sí'. Y te lo juro que admiro ver lo positivo que te manda la vida". Ernesto Rodner Figueroa y su pareja Ernesto Mathies | Credit: Instagram Ernesto Mathies "Yo le dije: 'Ernesto yo estoy feliz, estoy tranquilo, estoy relajado, cumplí mi misión, cumplí mi etapa'. Le dije: 'Ya no tengo que pedir vacaciones, ni días libres, ni nada'. Fue una salida muy amigable, muy elegante y, como yo lo dije, le deseo la mejor de las suertes a Telemundo, a Al rojo vivo, a mis compañeros y a todas las amistades que dejé ahí". Rodner explicó que la primera vez que le sucedió esto en Univision lo agarró "fuera de base" porque "no tenía ninguna otra fuente de ingreso" más que su trabajo en televisión. "Pero en esta segunda ocasión yo ya venía con la idea de que tengo que tener múltiples fuentes de ingreso", señaló el presentador, quien tiene su propia línea de ropa y de café. Ernesto Rodner Figueroa y su pareja Ernesto Mathies | Credit: Instagram Ernesto Mathies "Gracias al covid, ahí fue que nació todo", detalló Ernesto. "Gracias al covid nacieron, pero igual yo tenía esa idea preconcebida en la cabeza", aseveró Rodner, quien solo en Instagram cuenta con más de 1 millón de seguidores. Así recibió la noticia El conductor también contó cómo recibió la noticia de su despido por parte de Telemundo. "Yo tenía ese día una entrevista pautada con el diseñador de Óscar de la Renta… De repente me entra una notificación que tenía que tener una cita mandatoria en vivo en Telemundo, entonces agarro y fui. Inclusive ese día jueves teníamos una cita obligatoria a las 5 de la tarde para unos entrenamientos acerca del comportamiento, de cosas en Qatar por el Mundial. Me llega la notificación que tengo que estar ahí a las 10 de la mañana, me manda una invitación mi jefe y entonces yo le digo: 'Cómo me envías esta invitación ahorita, no llego ni de casualidad, además tengo la entrevista en Miami Beach y no voy a ir hasta el Doral en Telemundo. Cuando te dicen: 'Cancela la entrevista, ven'. Yo dije 'esto ya no pinta bien'", narró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El asunto es que fui. Ustedes me conocen y yo jamás les voy a mentir a ustedes, yo fui lo más civilizado del mundo… Para mí no fue chocante terminar la relación laboral, para mí fue más bien ver una oportunidad nueva porque yo pienso que estos 28 años que yo he trabajado en la televisión lo que han hecho es prepararme para esta nueva etapa que estoy viviendo".

