Pareja de Madison de La casa de los famosos elimina sus fotos con la concursante y pide que paren los rumores y ataques "Yo nunca quise estar en un reality show, ella sí. Ese es su sueño, yo tengo un negocio que manejar", compartió el empresario a través de sus historias de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Madison Madison; Conn, pareja de Madison | Credit: Telemundo; Instagram Conn Si algo despierta un reality show como La casa de los famosos (Telemundo) son pasiones en el público. Los fanáticos del programa que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego viven con tanta intensidad lo que sucede entre los habitantes de la casa más famosa de la televisión hispana que en ocasiones la toxicidad se vuelve una constante en las redes sociales. Muchas veces esa toxicidad salpica a los familiares y parejas de los concursantes, que se ven envueltos sin quererlo ni buscarlo en la polémica. Conn, la pareja de Madison Anderson, es el claro ejemplo de ello. El empresario ha procurado mantenerse siempre en un discreto segundo plano frente al concurso de la Miss Universe Puerto Rico 2019. Pero la ola de mensajes tóxicos que ha estado recibiendo a través de las redes sociales lo ha llevado a reaccionar y a tomar una drástica decisión por su bienestar. Madison Anderson Madison, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO La semana pasada, Conn eliminó de su perfil de Instagram las fotos en las que aparecía en compañía de Madison, lo que generó gran revuelo entre los fanáticos del show. Madison Madison y su novio Conn | Credit: Instagram Conn Davis El empresario, quien llevaba 3 meses de relación con la modelo cuando inició La casa de los famosos 3, también se vio en la necesidad de limitar los comentarios de sus publicaciones. Este lunes, se pronunció al respecto desde sus historias de Instagram. Conn Conn, novio de Madison | Credit: Instagram Conn "Yo apoyo a Madison, [pero] yo estoy cerrando mis redes sociales porque estoy harto de tener docenas de mensajes como este por día durante 11 semanas", explicó junto a una captura de un mensaje malintencionado que le enviaron por privado sobre su pareja y uno de los concursantes. Conn Credit: Instagram Conn SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dejen de empezar rumores y atacar a la gente", pidió el empresario. "Es repugnante. Ella merece el apoyo total. Yo nunca quise estar en un reality show, ella sí. Ese es su sueño, yo tengo un negocio que manejar. Déjenme en paz". La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo con una edición especial los domingos.

