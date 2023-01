Pareja de Carlos Calderón se pronuncia sobre el despido del conductor de Univision La actriz desmintió a través de las redes sociales que el conductor fuera el menos comprometido con sus compañeros de Despierta América y reconoció que le pareció "de mal gusto como se manejó" su salida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vanessa Lyon Vanessa Lyon; Carlos Calderón | Credit: Instagram (x2) La inesperada salida de Carlos Calderón esta semana del programa Despierta América y de Univision ha acaparado un sinfín de titulares en los diferentes medios de comunicación. Mucho se ha dicho y especulado sobre el motivo que estaría detrás de esta sorpresiva decisión, pero la verdad solo la conoce el presentador mexicano. Y su pareja, Vanessa Lyon. La actriz y madre de su hijo no dudó en salir en defensa este jueves del carismático conductor luego de leer una noticia errónea acerca de la causa detrás del despido del comunicador. "Eso que escribieron sobre 'el menos comprometido con el show y sus compañeros' es una mentira y fue escrito con malicia y con agendita escondida", escribió Lyon a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 100 mil seguidores. "Los compañeros lo quieren mucho y me consta. Como también me consta que estuvo 1000% en Despierta América", dejó claro. "A mí me da la impresión que les prohibieron interactuar en las redes", añadió en relación al hecho de que ninguno de los conductores del show se haya pronunciado públicamente al respecto. Vanessa, quien el año pasado grabó una participación especial en la nueva serie de Telemundo Juego de mentiras, señaló que "ojalá pudiera hablar más, pero no". Vanessa Lyon Credit: Instagram Vanessa Lyon SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, no obstante, sí añadió que fue "de mal gusto como se manejó" su despido luego de que una seguidora le comentara que le hubiera gustado verlo en el show despidiéndose. Recordemos que el presentador no llegó a despedirse en vivo desde del set de Despierta América. "Pero esto NO fue por órdenes de los de arriba del canal. Eso sí te aseguro", aseveró Lyon.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Pareja de Carlos Calderón se pronuncia sobre el despido del conductor de Univision

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.