Paraíso de los famosos, así es el nuevo reality show de Telemundo que sigue la estela de La casa de los famosos La cadena hispana ha anunciado una de sus grandes novedades en materia de realities. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Héctor Sandarti Héctor Sandarti y Jimena Gállego, conductores de La casa de los famosos | Credit: Instagram Héctor Sandarti Telemundo reveló su programación para la temporada 2023-24 en la que la ficción original seguirá teniendo gran protagonismo con títulos como Vuelve a mí, el drama romántico que protagonizarán William Levy y Samadhi Zendejas, la novena temporada de El señor de los cielos o el drama de época que estelarizan Fernando Colunga y Ana Brenda, El conde: amor y honor. La cadena hispana también continuará apostando fuerte por los reality shows y, además de las nuevas temporadas de La casa de los famosos, Top Chef VIP y Exatlón Estados Unidos, ha anunciado un nuevo formato que pondrá a competir a celebridades por un premio de $200.000. Paraíso de los famosos es el título provisional de este reality show en el que 20 celebridades tendrán que convivir juntas en una isla desierta sin ningún tipo de comodidades. Paraíso de los famosos Credit: Telemundo "Estos personajes más grandes que la vida, de diferentes orígenes, serán desafiados y puestos a prueba en todo momento, enfrentándose entre sí en terrenos variados e intensos donde deben luchar contra ellos mismos y el entorno para lograrlo", avanzó Telemundo. "Auténtico e implacable, este reality de competencia por la supervivencia pondrá a estas estrellas a una prueba definitiva de ingenio y destreza. Sus relaciones serán tan importantes como sus habilidades de supervivencia, ya que necesitarán confiar en sus instintos, sus capacidades individuales y las alianzas que hagan durante las tareas diarias. Después de meses de duras batallas, solo una celebridad, la más resistente, ingeniosa y adaptable, se llevará a casa el gran premio de $200.000". Hay más Esta no es, sin embargo, la única novedad que presentó Telemundo en materia de realities. La cadena también acogerá próximamente en su horario de máxima audiencia Los 50, un novedoso formato en el que "cincuenta estrellas se unirán en una competencia como ninguna otra". Los 50 Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este programa los concursantes vivirán juntos en una mansión exótica mientras compiten entre sí en un juego implacable e impredecible. "Mientras se enfrentan a los desafíos planteados por un maestro de juego enmascarado, deberán hacer alianzas y desarrollar estrategias para evitar la eliminación. En cada juego, participarán con la esperanza de agregar dinero al gran premio que puede sumar hasta $400.000. Al final, solo un jugador se llevará el premio y, por primera vez en Telemundo, ¡un seguidor del programa también ganará una parte del premio en efectivo!", avanzó Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Paraíso de los famosos, así es el nuevo reality show de Telemundo que sigue la estela de La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.