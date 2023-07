¡De niña a mujer! Así luce Paola Guanche a 10 años de su triunfo en La Voz Kids Paola Guanche tenía 12 años cuando ganó la primera temporada de La Voz Kids por Telemundo. Hoy tiene 22 y continúa abriéndose camino en el mundo de la música. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paola Guanche Paola Guanche | Credit: John Parra/WireImage El 28 de julio de 2013 Paola Guanche vivió "uno de los días más increíbles" de su vida. Con solo 12 años, se convertía en la ganadora de la primera temporada de La Voz Kids de Telemundo tras interpretar con aplomo el tema inmortalizado por Whitney Houston 'I will always love you'. El pasado viernes se cumplieron justamente 10 años de ese triunfo que marcó un antes y un después en su vida. Una fecha muy especial para ella que no quiso pasar por alto. "Hace 10 años hoy tuve la bendición de terminar mi camino en La Voz Kids como ganadora. No me parece real. Todavía a veces pienso que soy esa niña. Le doy las gracias siempre primero a Dios por siempre guiarme y esa vez fue a muchos corazones preciosos, en especial a mi isla preciosa de Cuba por el movimiento que hicimos sin muchas veces tener los recursos. Mi corazón siempre se queda lleno en recordar que, a pesar de la turbulencia, los tenía a ustedes. Gracias a mi familia por ser mi roca siempre, especialmente a mi mami y papi", expresó a través de su perfil de Instagram. Paola Guanche Paola Guanche en 2013 | Credit: Gary I Rothstein/Telemundo/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images Guanche también dedicó unas palabras a quien fuera su mentor en el programa, el cantante Prince Royce. "Gracias a Prince Royce por creer en esa niña y por tan divertida experiencia". Paola Guanche Paola Guanche en 2013 | Credit: John Parra/WireImage Una década después, esa niña que conquistó al público con su talento está convertida en una hermosa joven de 22 años que sigue abriéndose camino en el mundo de la música. Paola Guanche Paola Guanche | Credit: Instagram Paola Guanche Paola Guanche Paola Guanche | Credit: Instagram Paola Guanche Hace tan solo cuatro meses, Guanche lanzó al mercado su primer EP, 'Reencuentro', el cual incluye cinco canciones, entre ellas 'Quererte igual', 'Duele' y 'Quiero'. Paola Guanche Paola Guanche | Credit: Instagram Paola Guanche Paola Guanche Paola Guanche | Credit: Instagram Paola Guanche SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No puedo creer que ya ha pasado más de un año desde que comencé a trabajar en este proyecto tan especial para mí. Fue un proceso de desahogos, aprendizajes, experimentos y también siento que fue un reencuentro. Me da mucha emoción poder darles este pedazo de mí a ustedes. Desde niña sueño con momentos como este y no puedo creer que lo estoy viviendo", compartió entonces desde su cuenta de Instagram. "Gracias a mi equipo por empujarme, por creer en mí y por hacer que todo esto fuera posible. Hay demasiadas personas bellas que hicieron parte de esto y siempre los llevaré conmigo", agregó la joven cantante.

