Tras polémica por su postura ante la pandemia, Paty Navidad será titular de un reality Patricia Navidad parece dejar atrás la polémica que generó tras declararse en contra de pandemia de COVID-19. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A raíz de que fue declarada la pandemia por coronavirus, el 11 de marzo de 2020, Patricia Navidad se colocó en el ojo del huracán debido a que ha mostrado una postura contra esta situación mundial; además, ha sido una férrea detractora de las vacunas. De hecho, hace un tiempo, cuando participó en MasterChef Celebrity, se dio a conocer que había contraído COVID-19 y por ello tuvo que estar en el hospital varios días. Sin embargo, la actriz desmintió por completo esta información y aseguró que tuvo otros problemas. Luego de estar inmersa en la controversia, la también cantante regresa a televisión en plan estelar para conducir el reality musical titulado Music Battles México, cuya premisa es resaltar el talento que existe entre los representantes del género regional mexicano y buscar una nueva figura. Así, habrá 16 participantes, quienes se enfrentarán y serán eliminados semanalmente hasta encontrar a un ganador. El que logre el triunfo será lanzado como cantante. Navidad compartirá escenario con el panel de jueces conformado por Blanca Martínez La Chicuela, Carlos Alberto García Villanueva El Bebeto, Majo Aguilar y Laura Zapata, quien compartió créditos con su colega en el mencionado programa de cocina. Paty Navidad Paty Navidad en 2017 | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta emisión, que se estrenará el próximo sábado 5 de marzo en Azteca Uno (TV Azteca), la exreina de belleza se someterá al desafío de ser la titular de una emisión que se transmitirá completamente en vivo. Por la controversia generada ante sus declaraciones por el coronavirus, a Paty Navidad le cancelaron sus cuentas de redes sociales; ante ello, solamente tiene a los medios de comunicación y las plataformas digitales de la televisora para hacer la promoción pertinente.

