Pamela Silva 'muy ilusionada' ante su nueva aventura profesional en Univision "Ya falta muy poquito. Estamos finalizando los detalles, comiendo saludable, entrenando... Estoy superentusiasmada", expresó este lunes la copresentadora de Primer impacto (Univision) a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pamela Silva es uno de los rostros más reconocidos y queridos de la televisión de habla hispana. La periodista de origen peruano, quien cuenta con casi 1 millón de seguidores en Instagram, lleva varios años al frente de la conducción de Primer impacto (Univision), la revista de noticias diaria en español de más larga duración en los EE. UU. que este año está celebrando su 29 aniversario. El programa que también conduce la mexicana Michelle Galván renovó a principios de año su compromiso con el público al estrenar un nuevo set dinámico de 360 grados. "Son 30 años de compromiso, 30 años donde nunca hemos bajado la guardia. Sabemos que es una industria muy competitiva y todos los días llegamos con el mismo nivel de excelencia a nuestro programa", comentaba Silva semanas atrás en una entrevista con People en Español. "Casi tres décadas se dice fácil pero no lo es. Ese siempre ha sido el gran reto pero también la gran bendición de Primer Impacto, que es una marca tan bien establecida. Creo que todos hemos crecido con Primer Impacto y lo más bonito es que la gente sigue confiando en nosotros. Sigue llegando a Primer Impacto como su recurso de información, de esperanza. Tenemos tanta variedad y tanta diversidad de contenido que creo que eso es lo que lo ha mantenido". Pamela Silva Pamela Silva | Credit: Mezcalent Nueva aventura profesional Ahora Silva, quien es madre de Ford, de casi 3 años, se prepara para afrontar una nueva e inminente aventura profesional en Univision que la tiene muy ilusionada. Pamela Silva Pamela Silva | Credit: Mezcalent La periodista será una de las conductoras de Noche de estrellas, el programa antesala que mostrará todos los detalles de la llegada de las celebridades a 'la alfombra magenta' de Premio Lo Nuestro, además de entrevistas exclusivas con los talentos que participarán en el show. "Estamos a semana y media de Premio Lo Nuestro. Ya falta muy poquito. Estamos finalizando los detalles, comiendo saludable, entrenando, tengo prueba de vestuario esta semana, creo que el jueves si no me equivoco", compartió emocionada Silva este lunes a través de sus historias de Instagram. "Estoy superentusiasmada, estaré presentando la alfombra Noche de estrellas junto a un gran elenco, compañeros que quiero muchísimo, así que estoy muy ilusionada y quería compartir esta preparación, esta última semana rumbo a Premio Lo Nuestro". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Silva compartirá esta aventura profesional con Michelle Galván, Gabriel Soto, Migbelis Castellanos, Raúl De Molina, Jomari Goyso, Arana Lemus y Yayis Villareal. El show se emitirá en vivo desde Miami-Dade Arena el jueves 23 de febrero a las 7 p.m., hora del Este, por Univision.

