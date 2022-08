Osvaldo Ríos sobre el comportamiento de Daniella Navarro: "La educación se lleva desde la sangre, y cuando es evidente que no se tiene estas cosas [peleas] ocurren" El actor Osvaldo Ríos no se quedó callado y opinó sobre la pelea que Daniella Navarro y Yolanda Andrade protagonizaron en la penúltima gala de La casa de los famosos (Telemundo) Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Osvaldo Ríos y Daniela Navarro Osvaldo Ríos y Daniela Navarro | Credit: Mezcalent; Alexander Tamargo/Getty Images La candente pelea que protagonizaron Daniella Navarro y Yolanda Andrade durante la última gala de La casa de los famosos (Telemundo), generó diversas opiniones. Uno de los que no guardó silencio fue el puertorriqueño Osvaldo Ríos, quien sin pelos en la lengua habló sobre lo sucedido. "Me pareció un poquito fuera de lugar, pero así es esto, así es la vida misma", dijo en una entrevista Ríos. "Siento que la educación se lleva desde la sangre, desde el alma y el corazón y cuando es evidente que no se tiene estas cosas ocurren", y enfatizó. "Y no lo digo por mi compañera Yolanda, lo digo por mi otra compañera [Daniella Navarro]". La poca química entre la venezolana y el también actor no es un secreto, de hecho, durante una entrevista exclusiva con People en Español, Navarro se confesó decepcionada por los comentarios del ex de Shakira. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Del señor Osvaldo [Ríos] él dijo que no representaba a la mujer venezolana porque era una mujer agresiva, cuando tienen cola que te pisen, el señor tiene un pasado bien turbio y no tiene la moral de decirme que soy una mujer agresiva, esas cosas duelen", dijo. "Yo también he hecho comentarios, pero los hice adentro de la casa".

