Telemundo destapa a otros 3 nuevos famosos confirmados para La casa de los famosos 3 Una exestrella de Univision, un integrante de la familia Rivera y una cantante con millones de seguidores en las redes sociales son los perfiles detrás de estos nuevos huéspedes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El estreno de La casa de los famosos 3 está a la vuelta de la esquina y la lista de personalidades que participarán en la tan esperada tercera temporada del exitoso reality show de Telemundo no deja de crecer. Tras anunciar la semana pasada a Paty Navidad, Aylín Mujica y Arturo Carmona como los primeros tres nuevos huéspedes de la casa más famosa de la televisión hispana, la cadena ha revelado ahora tres nuevos nombres que lucharán por el gran premio en efectivo. Una exestrella de Univision, un integrante de la familia Rivera y una cantante con millones de seguidores en las redes sociales son los perfiles detrás de estos nuevos participantes. La casa de los famosos Héctor Sandarti y Jimena Gállego, conductores de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO Pero, ¿quiénes son? Osmel Sousa Conocido internacionalmente como el Zar de la Belleza, este empresario y experto en certámenes de belleza de origen cubano ha logrado alcanzar numerosas coronas como presidente de la Organización Miss Venezuela. También, fungió como presidente del jurado del famoso reality show de Univision, Nuestra Belleza Latina, que ha tenido como ganadoras a rostros muy queridos de la pequeña pantalla como Alejandra Espinoza, Ana Patricia, Clarissa Molina o Francisca. Osmel Sousa Osmel Sousa | Credit: TELEMUNDO Juan Rivera Miembro de una de las familias más prominentes y líderes en la música regional mexicana, el hermano menor de la fallecida leyenda musical Jenni Rivera también cuenta con una carrera en la industria musical. Hijo de Pedro Rivera y Rosa Saavedra, el artista comenzó su andadura como cantante a la edad de 16 años lanzando su primer disco, El Atizador en 1996. Juan Rivera Juan Rivera | Credit: TELEMUNDO Yameyry 'La Materialista' Ynfante Conocida en el mundo del espectáculo como 'La Materialista', Ynfante es una cantante, compositora, rapera, actriz y modelo con millones de seguidores en las redes sociales. En 2011 fue elegida por el programa Noche de Luz de su natal República Dominicana como uno de los mejores cuerpos del verano. En el 2012 se estrenó como actriz en la parodia El Cartel de los Macos, y el siguiente año se convirtió en la primera artista dominicana en presentarse en el acto de apertura del certamen Miss Venezuela. La Materialista 'La Materialista' | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estas tres personalidades junto con las ya anunciadas, Navidad, Mujica y Carmona, vivirán juntas bajo el mismo techo en total aislamiento con otros famosos y dos fanáticos del público, que se anunciarán próximamente, en la nueva temporada de La casa de los famosos, que Telemundo estrenará en vivo el martes, 17 de enero a las 7 p. m., hora del Este.

