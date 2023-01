Osmel Sousa habla sobre Nuestra Belleza Latina en La casa de los famosos 3 El 'zar de la belleza' reveló, entre otras cosas, cuál fue para él el mejor grupo de jueces que tuvo el exitoso reality show de Univision del cual formó parte durante muchos años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Osmel Sousa Osmel Sousa, habitante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO "A lo largo de mi vida he sido dibujante publicitario, actor, cronista social, organizador de concursos, pero a mí como me conocen realmente es como el zar de la belleza. Me molesta mucho tener que dormir con alguien, ya sea un ser humano, un perro, un peluche, lo que sea, así que en la casa ya veré cómo hago. Yo nunca he cocinado nada. Prepárense llegó la realeza a La casa de los famosos". Así se presentaba Osmel Sousa en el estreno de La casa de los famosos 3 (Telemundo). El expresidente de la Organización Miss Venezuela apenas lleva unos días conviviendo en la casa más famosa de la televisión hispana con otras 18 personalidades, pero ya se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la tercera temporada del exitoso reality show. El 'zar de la belleza' ha despertado mucha curiosidad entre sus compañeros, quienes aprovechan cualquier oportunidad para conversar con él y conocer detalles de su interesante vida. Osmel Sousa Osmel Sousa, habitante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO Este es el caso del actor mexicano Pepe Gámez, quien desconocía, entre muchas otras cosas, que Osmel había sido juez del exitoso reality show de Univision Nuestra Belleza Latina. "Yo hice ahí un reality 10 años, en ese canal yo trabajé en un reality 10 años. Era un certamen de belleza pero un reality y éramos 3 jueces y yo era el juez que… Ahí pasó Giselle Blondet, pasó Julián Gil, pero el mejor grupo de jueces fue Julián, Lupita Jones y yo", compartió Osmel. Osmel Osmel Sousa, Julián Gil y Lupita Jones, jueces de Nuestra Belleza Latina | Credit: Mezcalent "Él [refiriéndose a Julián] es muy simpático y tenía una hermana que también trabajaba con nosotros ahí que hacía de chaperona de las candidatas. Era buenísima también. Nosotros estuvimos como 3 años haciendo juntos eso, pero después cambiaron a Julián…". Osmel Sousa, Julián Gil y Lupita Jones, jueces de Nuestra Belleza Latina Osmel Sousa, Julián Gil y Lupita Jones, jueces de Nuestra Belleza Latina | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Osmel también contó a su compañero cómo llegó Nuestra Belleza Latina a su vida y las indicaciones que recibió cuando se acercaron a él para ofrecerle ser uno de los jueces. "Cuando a mí me dieron ese papel […] me llamaron y entonces me dijeron: '¿Tú conoces American Idol? Tú sabes que hay 3 jueces y hay uno que se llama Simon [Cowell], ese vas a ser tú'", explicó el experto en belleza. "Y lo hice y me quedó buenísimo", aseveró. Osmel Sousa Osmel Sousa, juez de Nuestra Belleza Latina 2013 | Credit: Mezcalent La casa de los famosos 3 se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Osmel Sousa habla sobre Nuestra Belleza Latina en La casa de los famosos 3

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.