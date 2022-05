Oscar Torre habla de su conexión especial con el espía cubano que personifica en la serie Gaslit El actor explica lo que significó para él meterse en la piel de este personaje de la vida real para la serie donde comparte cartel con Julia Roberts y Sean Penn. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A finales de abril tuvo su estreno la miniserie Gaslit (Starz) protagonizada por Sean Penn y Julia Roberts e inspirada en el escándalo Watergate que le costó la presidencia a Richard Nixon. En dicho thriller de corte político interviene el actor Oscar Torre quien interpreta al espía cubano Virgilio González. Más allá de participar con un elenco de primera línea y de trabajar en una serie basada en hechos de la vida real —algo que siempre emociona a un actor— ,Torre asegura que esta producción tuvo un significado especial para él por una conexión personal. "Para mí y para las personas que son cubanas es un personaje importante e histórico porque él es parte de un grupo que fueron de la invasion de Bahía Cochinos que era un grupo que estaba en la lucha contra tumbar el gobierno de Fidel Castro en los [años ] sesenta obviamente en los setenta", asegura el histrión a quien hemos visto en éxitos como The Hangover Part III con Bradley Cooper; Queen of the South y CSI: Miami. "Watergate, para estos cubanos que estaban involucrados, no era sobre [ser] Republicanos o Demócratas", prosigue Torre. "Para ellos era una continuación de la la lucha en tumbar a Fidel Castro. A ellos les habían prometido que si Nixon salía reelecto, iban a tumbar a Fidel Castro. En cambio , ellos tenían inteligencia que el gobierno de [el candidato presidencial demócrata en 1972, George] McGovern estaba recibiendo dinero del gobierno de Vietnam del Norte y el gobierno de Castro; por lo tanto ellos escogieron de que lado iban a jugar y por lo tanto se involucraron en esto". "Eso fue en lo que me enfoqué", finaliza al respecto el actor. "En contar la historia a través del punto de vista de Virgilio y de lo que esto significaba para él: el tener una victoria en esta misión". ¡Mira nuestra entrevista completa con el actor Oscar Torre arriba! Oscar Torre Credit: Cortesía: The Lee Agency SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Oscar Torre también forma parte del estelar elenco de la cinta 7th & Union (Amazon Prime), donde alterna con el actor mexicano Omar Chaparro, Edy Ganem (Devious Maids), Gregg Daniel (Truth Or Dare), y Erinn Westbrook (Riverdale y The Resident).

