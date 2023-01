Omar Chaparro cuenta los secretos detrás de ¿Quién es la máscara? Por cuarta ocasión Omar Chaparro está al frente de esta emisión que califica como un entretenimiento familiar y ahora da detalles de la nueva temporada de este reality.. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por cuarta ocasión, Omar Chaparro es el conductor de la nueva entrega de ¿Quién es la máscara?. Ante ello, el también actor sabe el compromiso que representa un proyecto de esta magnitud y, si bien se siente honrado, sabe que es una enorme responsabilidad. "Tengo la fortuna que me hayan elegido como el conductor. Para mí representa un éxito muy grande en mi carrera que valoro y agradezco todos los días", mencionó a People en Español. "Es un equilibrio entre conocer muy bien todo el concepto del programa, el tono del programa, donde están las cámaras, en qué momento mando al personaje al camerino, en qué momento le doy la palabra a mis amigos investigadores. Es conocer todo a la perfección, pero al mismo tiempo fluir, ser natural, espontáneo, pero sin caretas. Creo que la gente conoce cuando alguien está tratando de estar en un personaje con una careta", agregó. "Es la mezcla entre el conocimiento a la perfección del programa y, al mismo tiempo, lograr esa concentración pero sentirte cómodo como si estuvieras en la sala de tu casa en una cena con tus familiares". Para el protagonista de la película Como caído del cielo "algo que me marcó mucho" en este reality es la "buena química y comunicación entre mis compañeros, los conductores que están a mi lado. En este caso los investigadores"; incluso, reveló que esa complicidad se ha traspasado fuera del escenario, lo cual, imprime mayor autenticidad. "Es como si no estuviéramos trabajando, es como realmente si estuviéramos jugando", confesó. "Esa es la diferencia, la máscara es un juego donde los primeros que no tenemos que divertir somos nosotros, los que estamos frente a cámara, por eso creo que el público así se divierte". Omar Chaparro Omar Chaparro | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El presentador está consciente de lo implica una emisión de esta envergadura; por ello, esta temporada será todavía más desafiante para el espectador que las anteriores. "Hacer un proyecto exitoso es bien complejo, no es algo que se da todos los días. ¿Quién es la máscara? es uno de esos proyectos que, por muchas razones, es un proyecto tan exitoso", mencionó. "Creo que los personajes están más espectaculares que nunca. Se tomaron meses para construirlos, cada vez los hacen más llamativos, más espectaculares, más grandes, hay un personaje que mide casi tres metros. Es un show 360 donde la gente participa, donde no solamente se sienta a ver un show sino que está involucrado en el programa". Puedes ver a Omar Chaparro en ¿Quién es la máscara?, todos los domingos a las 8P/7C por Univisión, donde, como en otros proyectos donde ha trabajado, busca dar lo mejor de sí. "Creo que cada programa, cada proyecto en el que me involucro tiene diferentes tonos y desafíos", comentó. "No sé si sea el mejor conductor de televisión, simplemente trato de ser muy adaptable y empático con lo que el director y el productor quieren", explicó. "Trato de inmiscuirme mucho en el contenido, de buscar un lugar donde me divierta, donde me sienta cómodo. Por que si no estoy cómodo, el público tampoco lo va a estar; entonces, lo que principalmente generamos es una buena química y comunicación entre mis compañeros, los conductores que están ami lado. En este caso los investigadores".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Omar Chaparro cuenta los secretos detrás de ¿Quién es la máscara?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.