Omar Chaparro reconectó con su hijo Emiliano gracias a Chaparreando Lo que sería un viaje épico en motocicleta por México, resultó ser un viaje en el que además de compartir momentos alocados, Omar Chaparro y su hijo Emiliano también se encontrarían uno al otro. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Cortesía Lo que sería un viaje épico en motocicleta por México, resultó ser un viaje en el que además de compartir momentos alocados, Omar Chaparro y su hijo Emiliano también se encontrarían uno al otro. "Es un viaje en el que pasan muchas cosas, aprendí sobre él y él sobre mi", dijo el joven artista en entrevista con la editora de People en Español, Nohelia Castro. En Chaparreando, Omar no solo comparte los paisajes importantes y los personajes pintorescos de su estado natal de Chihuahua sino que también le enseña a su hijo adolescente sobre sus propias raíces. "Disfruté mucho ver mi Chihuahua a través de los ojos de Emiliano. Volví a ser niño, a recordar todo lo que viví", explicó la estrella de la franquicia de No manches Frida. "Fue mágico porque yo tomé este viaje con la intención de que conociera a su papá, pero no me percarté que yo quería de alguna manera regresar a mi tierra y vivir esta nostalgia". A Chaparro también le emocionó ver cómo su hijo poco a poco se despegaba de su teléfono celular. "[Me encantó] ver cómo se emocionaba [y] cómo iba cambiando. [Era] un niño pegado al celular, que se le estaba olvidando el español y de repente ver a un niño pararse en el asiento de la moto, sentir el aire de la carretera, sonreír, gritar y olvidarse del celular ¡fue un regalo!", compartió. "Cuando vi este cambio del niño enojado, apático [e] insoportable a ver un niño vulnerable con lágrimas en sus ojos abrazándome y dándome las gracias fue algo muy bonito". Por su parte, Emiliano no sólo llegó a conocer más a fondo a su papá, sino que también le quiere seguir sus pasos en el medio artístico. "En realidad mi papá es justo como la gente piense que es en la televisión: súper amable, bueno, amistoso y agradable. Fue muy padre hacer el show con él y conocerlo de verdad", señaló. "Yo quiero ser actor y director. [También] quiero crear mis propias películas y quiero tener mi línea de ropa como mi papá. ¡Pero la mía seria mejor!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta serie de no ficción de seis episodios e ideal para toda la familia, está disponible en Pantaya.

