Se dan a conocer los nuevos personajes de la serie de Luis Miguel ¿estará Aracely Arámbula?

Aracely Arámbula fue una de las parejas más trascendentales en la vida de Luis Miguel porque es la madre de sus dos hijos menores ¿se contará su historia en la serie biográfica del cantante? Por Carolina Amézquita Pino Tras una serie de retrasos en las grabaciones de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel a causa de la pandemia, este proyecto se retoma. Ahora, se dieron a conocer el nombre de los nuevos personajes que aparecerán en esta segunda entrega. El anuncio se realizó con una imagen donde se ven diversos cassettes de música con el nombre de cada uno de los actores y el rol que interpretarán. RELACIONADO: Luis Miguel abre su corazón en serie biográfica Image zoom "Me niego a estar solo... Así que es momento de presentarles al elenco que se une a Luis Miguel, la serie", fue el mensaje que acompañó la instantánea que fue publicada en la cuenta oficial de la serie en Instagram y Twitter. La lista es la siguiente: Macarena Achaga como Michelle Salas en la actualidad.

como Michelle Salas en la actualidad. Valery Sais como Michelle Salas joven.

como Michelle Salas joven. Fernando Guallar como Mauricio Ambrosi.

como Mauricio Ambrosi. Pablo Cruz Guerrero como Patricio Robles.

como Patricio Robles. Juan Ignacio Cane como José Pérez.

como José Pérez. Teresa Ruiz como Azucena.

como Azucena. Axel Llunas como Sergio Gallego Basteri joven. Axel Llunas, quien será el encargado de encarnar al hermano menor del cantante, Sergio Gallego Basteri cuando era pequeño, dio sus primeras impresiones sobre este proyecto. “Estoy muy emocionado; muy contento también”, mencionó Llunas al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “[Sergio Gallego Basteri] vivía en España; era un niño al que no le hacían mucho caso porque no tenía ni madre ni padre; entonces, era un niño que se quedaba con su abuela. Estaba solito”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Macarena Achaga, quien dará vida a Michelle Salas en la actualidad, también se pronunció al respecto. “No tengo palabras para empezar a describir lo que siento. Tengo el corazón rebasado. Me inunda de agradecimiento, de honor y respeto”, mencionó en su cuenta de Instagram. “Nada de esto sería posible sin las personas que están mi lado ayudándome construir el camino”. Se dice que el personaje de Azucena corresponde a Aracely Arámbula. No se utiliza el nombre real porque la actriz ha prohibido que ella y sus hijos, Miguel y Daniel, sean mencionados en esta emisión.

