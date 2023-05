¡Estos son los nuevos integrantes de La casa de los famosos México! Televisa confirmó sus dos nuevos participantes, ¡y a las dos conductoras que acompañarán al presentador, Diego de Erice! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El próximo 4 de Junio se estrena, por Las Estrellas, La casa de los famosos México, una edición que ya está casi lista y de la que se continúan descubriendo nuevos secretos. Entre ellos, el de sus participantes. A través de varios programas de la casa, se han dado a conocer dos de los nombres que ya están confirmados para hacer de las suyas en el exitoso reality. Y el primer habitante es... ¡Paul Stanley! "Y si mi brillo te molesta, ponte lentes, papi", dice en su video de presentación, donde deja al descubierto que está dispuesto a decir lo que piensa y jamás quedarse callado. La casa de los famosos México Nuevos detalles de La casa de los famosos México | Credit: IG/La casa de los famosos México y Diego de Eurice El actor y presentador no es el único confirmado para poner la casa patas arriba. Otro nombre, no menos llamativo, acaba de ser revelado en el programa Cuéntamelo ya. "A mí no cae bien la gente aburrida. Todas las casas necesitan alegría y sandunga. ¿Será que por eso me llamaron?", con estas palabras anunció su entrada Raquel Bigorra. La conductora de Televisa ya tiene casi las maletas en las que ha incluido mucha alegría y ganas de pasarlo bien. Pero estas no son las únicas celebridades que se verán en La casa de los famosos México. Hay dos más que serán las encargadas de informar, reportar y presentar todo lo que allí suceda. Dos presentadoras de la cadena que prometen darlo todo en el show de telerealidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de ellas es Galilea Montijo. "Los invito a un reality nunca antes visto", dijo de lo más emocionada en su presentación. La conductora acompañará a Diego de Erice en esta aventura televisiva en la que también contarán con Odalys Ramírez reportando los últimos sucesos vividos en la casa. "Estaré acompañándote en las galas", anunció feliz. Comienza así la cuenta atrás de La casa de los famosos México, cuyo estreno será el próximo 4 de junio a las 8:30 PM, por Las Estrellas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Estos son los nuevos integrantes de La casa de los famosos México!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.