El nuevo proyecto de Alejandra Espinoza con Univision tras su participación protagónica en Corazón guerrero La carismática conductora y actriz mexicana está de regreso en Estados Unidos tras su aventura profesional en México y anuncia emocionada su nuevo proyecto. Hablamos con ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras 7 meses de intensas jornadas de grabación en México como protagonista de Corazón guerrero, Alejandra Espinoza ya está de regreso en Estados Unidos. "Después de terminar Corazón guerrero me llegó otra propuesta, otra oportunidad [de telenovela], pero sinceramente yo necesitaba también un tiempo con mi familia", confiesa en entrevista con People en Español la carismática conductora y actriz mexicana, quien venía de un año "bien intenso" en el 2021: "En enero grabé una película en Los Ángeles, en mayo grabé otra película en Puerto Rico, después comencé con Nuestra Belleza Latina… Siempre cuando decía 'ahora me voy a tomar un tiempo libre' me salía como que otro proyecto más ambicioso, entonces no podía decir no". La que fuera ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina siempre ha tenido muy claras sus prioridades y en esta ocasión no fue la excepción. "Mi prioridad número 1 siempre va a ser Dios y mi familia, entonces yo necesitaba tiempo con mi familia, necesitaba tiempo con mi esposo, con mi niño, tiempo que desafortunadamente no les había dedicado por los últimos 7 meses mientras estuve grabando la telenovela. Llegué a Los Ángeles el día 7 de julio si no me equivoco y ahora mismo apenas estoy como empezando a arrancar motores". Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza es Mariluz en la telenovela Corazón guerrero | Credit: Mezcalent Aunque en lo que respecta a la actuación le gustaría darse un poquito de tiempo "para valorar proyectos" y "ver exactamente" lo que quiere hacer – "creo que me gustaría hacer cosas un poquito más cortas, no de tanto tiempo", señala– Espinoza tiene varios proyectos en puertas. "Yo siempre digo que me voy a tomar tiempo libre, pero la verdad es que mi cabeza siempre está maquinando (ríe), o sea siempre estoy pensando en cosas que quiero hacer, cosas que quiero lograr, cosas que quiero concretar y ahorita mismo estoy trabajando en proyectos personales: estoy trabajando en mi línea de ropa, voy a entrar a la escuela la semana que viene…". Nuevo proyecto con Univision La mamá de Matteo, quien cuenta con más de 3 millones y medio de seguidores en Instagram, tiene además un nuevo proyecto con su casa Univision en el terreno de la conducción que la tiene "muy feliz". "Voy a conducir un proyecto muy lindo de la cadena que se llama UniVisionarios. Voy a estar conduciéndolo con David Zepeda y Teresa Rodríguez el 22 de septiembre. Es un proyecto que es la primera vez que se realiza. Es una iniciativa de Univision Noticias y se resalta a nuestra comunidad, a todas estas personas que se han esforzado para ser alguien en la vida, los emprendedores, a toda la gente latina que ha hecho algo para que nos sintamos orgullosos", cuenta. "Va a ser una premiación donde se le honra justamente a ellos, a nuestra comunidad, a la gente que quizás nos podemos encontrar en la calle o que hemos visto realizar empresas gigantes y que vienen de la nada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eso me llena de verdad que de mucha emoción porque me considero yo también una UniVisionaria", asevera. "Yo soy una persona con mucha visión que le echo un montón de ganas y que soy capaz de lograr lo que me propongo mientras trabaje en ello". UniVisionarios se transmitirá el 22 de septiembre a las 8 p. m., hora del Este.

