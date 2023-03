¡El nuevo programa de Clarissa Molina! "Estoy muy feliz de entrar a sus hogares" La conductora brilla en su propio show. Se llama Pase VIP y en él acompañará a los grandes de la música en su camino a los Latin American Music Awards. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes, Clarissa Molina se convirtió en una de las invitadas estrella de Despierta América. Llegaba con noticias frescas y muy buenas para los espectadores. La conductora dominicana fue a comunicar el estreno este 7 de marzo de su nuevo show televisivo, Pase VIP, un espacio con invitados de lujo y contenido exclusivo para la audiencia. Clarissa llevará al público de la mano hacia sus artistas favoritos en entrevistas cercanas y entrañables con algunas de las primeras figura de la música que se darán cita en la próxima edición de los Latin American Musica Awards, el 20 de abril, en Las Vegas. Clarissa Molina Clarissa Molina estrena nuevo show | Credit: (Photo by Rob Kim/Getty Images) Un especial que adentrará al espectador a lo que se cuece días antes de la prestigiosa premiación y, sobre todo, de momentos únicos con sus grandes protagonistas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Estoy sumamente feliz de entrar a sus hogares esta noche para llevarlos a lo más personal de sus artistas favoritos durante sus giras a nivel mundial!", expresó el día del estreno la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina. Ozuna, José Figueroa, Julián Gil o Camilo son algunos de los invitados que abrirán su corazón a estos programas especiales previos al gran día. En Pase VIP se conocerán las nominaciones y también un poquito más de la vida de los nominados. La próxima cita para disfrutar de Clarissa y todo lo que trae en su nuevo show, es el próximo lunes, 13 de marzo, en UniMás.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡El nuevo programa de Clarissa Molina! "Estoy muy feliz de entrar a sus hogares"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.