La casa de los famosos sorprende con nuevo fichaje en plató: "Esta semana me integro al equipo" Una de las conductoras más queridas de México ha hecho su debut para comentar el reality y la acogida no podía haber sido mejor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos México La casa de los famosos México | Credit: Instagram La casa de los famosos México Las sorpresas siguen acechando La casa de los famosos México, donde recientemente, uno de sus participantes salió del armario. Esta vez, la novedad no viene desde dentro, sino desde fuera de la residencia más famosa de la televisión. Una nueva presentadora ha fichado para estar esta semana en el plató y dar su opinión sobre lo que se cuece en el reality. Así mismo lo anunciaba para alegría de ese gran público que la quiere y ha seguido por tantos años. "Esta semana me integro al equipo de La casa de los famosos México, espero que me dejen dar mi opinión", adelantó Montserrat Oliver. Su punto de vista es el que precisamente ha dado a conocer sobre el comportamiento de varios integrantes de la casa. Por ejemplo, Sergio Mayer, del que ha dicho que está lavando el cerebro de algunos de sus compañeros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y no solo a ellos, también lo está intentando con el público. Además de mostrarse sin pelos en la lengua, también destacó por sus espectaculares modelos, que han pasado por todos los estilos, desde un total look black acompañado de leggings y blazer satinado ancho, hasta uno más convencional y formal de chaqueta y camisa. Con todos enamoró, igual que con sus puestas en escenas y opiniones, siempre directas y sinceras. "Propongo a Montse para la próxima temporada de LCDLFM", "Debiste ser la conductora", "Siempre tus opiniones son muy certeras", le escribieron sus seguidores con gran cariño. Atentos porque Montserrat seguirá en plató para expresar su sentir.

