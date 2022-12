El nuevo equipo de Hoy Día ¡está listo para liderar las mañanas de Telemundo! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Hoy Día Credit: Instagram Ricdamis García El programa matutino de la cadena hispana inicia el próximo lunes 5 de diciembre una nueva etapa con un formato más enfocado hacia el entretenimiento. Penélope Menchaca, Andrea Meza y 'Chiky Bombom' se unen a Adamari López como conductoras del show. El actor colombiano Daniel Arenas tendrá una participación especial como conductor invitado durante la semana de estreno. Empezar galería Nueva fórmula Hoy Día Credit: Instagram Ricdamis García Adamari López, Penélope Menchaca, Andrea Meza, 'Chiky Bombom' y Daniel Arenas ya están listos para inyectar "una dosis de energía y vigor a las mañanas de Telemundo" como conductores de la nueva etapa de Hoy Día. Cabe mencionar que el actor colombiano únicamente estará como presentador invitado durante la semana de estreno del show. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Objetivo: liderar las mañanas Hoy Día Credit: Instagram Ricdamis García "Muy orgulloso del equipo que hemos formado para liderar las mañanas de Telemundo. Ha sido un placer traer a la queridísima Penélope Menchaca de regreso a casa, presenciar la emoción de 'Chiky Bombom' al firmar su primer contrato como presentadora, ver crecer a nuestra Miss Universo Andrea Meza con tanta dedicación, llegar a trabajar con Adamari López por primera vez después de estar en la misma empresa por tantos años, darle la bienvenida a DioLluberes en su primer día en Telemundo (será un gran productor ejecutivo para Hoy Día). Por supuesto, estamos muy agradecidos con Daniel Arenas por aceptar nuestra invitación para esta primera semana", escribió a través de las redes sociales Ricdamis García, Vicepresidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo. 2 de 6 Ver Todo Adamari repite Hoy Día Credit: Instagram Andrea Meza "Me siento superfeliz, afortunada de seguir haciendo lo que me gusta con tres compañeras también tan maravillosas", expresó este jueves Adamari López en una entrevista con Lourdes Stephen para el programa Al rojo vivo (Telemundo). "Hemos tenido la oportunidad de compartir, nos hemos llevado superbien y creo que va a ser un show muy bonito en el que vamos a entretener y vamos a alegrar las mañanas, a que la gente se despierte con mucha energía, obviamente con buena información porque eso siempre va a tener el show". 3 de 6 Ver Todo Anuncio Penélope de regreso Hoy Día Credit: Instagram Sandra Smester "Estoy feliz de la vida, trabajé aquí 14 años, me fui algunos años y ahora el regresar es como si no me hubiera ido", dijo Penélope Menchaca, la inolvidable conductora del programa 12 Corazones. "En los pasillos encuentro a todo el mundo que conozco, nos apapachamos, entonces me siento feliz de la vida". En la imagen, las conductoras de la nueva etapa de Hoy Día posan con Sandra Smester, VP de Programación y Contenido de NBCUniversal Telemundo Enterprises. 4 de 6 Ver Todo De promoción Hoy Día Credit: Instagram Andrea Meza Las presentadoras del renovado Hoy Día, Adamari López, Penélope Menchaca, Andrea Meza y 'Chiky Bombom', estuvieron este jueves en el programa Al rojo vivo (Telemundo) promocionando el inminente estreno del show. 5 de 6 Ver Todo Nuevo productor Hoy Día Credit: Instagram DioLluberes DioLluberes, exproductor del programa matutino mexicano Venga la alegría (TV Azteca), es el nuevo productor ejecutivo del renovado show mañanero de Telemundo. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

