Nuevas sorpresas de Premio Lo Nuestro salen a la luz La ceremonia de los Premio Lo Nuestro 2023 prepara grandes momentos y ahora se revelan algunos de ellos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El próximo jueves 23 de febrero de 2023, se llevará a cabo la 35 entrega de Premio Lo Nuestro; la cual, será presentada por Adrián Uribe, Alejandra Espinoza, Paulina Rubio y Sebastián Yatra. Como cada año, diversas figuras se suman a este gran evento para deleitar al público con su talento. Esta ocasión no es la excepción y te decimos quienes estarán en la parte musical. Este año, el "Premio Lo Nuestro a la Trayectoria", que se anunció en 23 de enero, es para Víctor Manuel, quien conmemora 30 años de trayectoria ininterrumpida; por ello, grandes representantes de la industria musical como Gilberto Santarosa, Jerry Rivera, Noel Schajiris, Norberto Vélez y Tito Nieves compartirán escenario para rendirle tributo a su colega. "Saber que la producción de los premios, que son una plataforma muy importante, decidió hacerme este reconocimiento es algo muy emocionante. Me llena de orgullo, pues es muestra del esfuerzo de lo que he querido representar en el género de la salsa durante toda mi carrera", mencionó Víctor Manuel hace un tiempo. "Todavía no puedo creer que ya celebramos 30 años de carrera. Cuando me crié en mi pueblo de Isabela yo solo quería cantar". Como parte del segmento de nuevos artistas, Álvaro Díaz, Elena Rose y Tiago PZK se reunirán interpretando temas que los han hecho famosos; así se escucharán "Bayamón" y "Bemaste". Todos debutan en Premio Lo Nuestro. Kyen Es cantará la nueva versión del clásico "Sopa de caracol" al lado de Maffio, quien durante esta primera participación en la ceremonia, también colabora con Gente de zona con el sencillo "Háblame de Miami". alvaro diaz Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con el fin de presentar parte de la película La Usurpadora, the musical, basada en la telenovela homónima, Alan Estrada, Isabella Castillo y Valentina se reunirán en escena para cantar los temas "Mi tierra", "Bibi bidi bom bom", "Vuelve" y "Cosas del amor". Otra de las sorpresas de la noche es la presencia de Marc Anthony y Maluma presentando a dueto, por primera vez en vivo, su reciente lanzamiento "La fórmula". La ceremonia de Premio Lo Nuestro se trasmitirá en vivo a las 7P/6C, por Univisión, desde el Miami-Dade Arena.

