Se lanza en México propuesta religiosa por el coronavirus Para apoyar a sus televidentes en esta época de aislamiento por la contingencia a causa del COVID-19, Televisa ha lanzado una novedosa propuesta religiosa. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con el fin de ofrecer más opciones para el público mexicano que ha comenzado a someterse a aislamiento por el coronavirus; Televisa lanza una propuesta religiosa y a partir de este domingo transmitirá en tiempo real la misa del mediodía desde la Basílica de Guadalupe; la cual, está a cargo del cardenal Carlos Aguiar Retes. “Por un acuerdo con el señor [Emilio] Azcárraga y el señor Bernardo Gómez, vamos a transmitir, no la misa de las nueve, sino la de las doce del día de la Basílica, que preside el señor Cardenal”, explicó el productor a cargo Miguel Ángel Herros al programa de radio mexicano Todo para la Mujer (Radio Fórmula). “Vamos a transmitir todos los domingos que dure la contingencia [por el COVID-19]”. RELACIONADO: El Príncipe de Alberto de Mónaco da positivo al coronavirus Image zoom Esta iniciativa pretende apoyar a quienes asisten regularmente a la misa dominical de su vecindario pero que ahora no podrán hacerlo por el periodo de cuarentena. Sin embargo, cualquier persona podrá acceder a ella a través de sus pantallas de televisión. Dicha celebración religiosa se pretende que sea a puerta cerrada para evitar contagios entre las miles de personas que acuden regularmente a dicha ceremonia. “Es un servicio de Televisa y de la iglesia Católica para sus fieles y un servicio, en general, para la gente que no puede acudir a la iglesia y que tenga la misa en sus hogares”, agregó. “Para no exponer a las diez mil personas que normalmente abarrotan la Basílica los domingos”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Miguel Ángel Herros es también productor del programa La rosa de Guadalupe y explicó que tiene programas nuevos hasta el finales de marzo; sin embargo, ante las medidas de protección implementadas por el coronavirus detuvieron grabaciones y deberán trasmitir repeticiones hasta que cuente con la autorización para retomar la producción de nuevos capítulos. Advertisement

