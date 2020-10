Se desata nueva polémica y las quejas de los concursantes de Tu cara me suena con el programa Los concursantes del show musical Tu cara me suena se quejan del sistema de votación de sus actuaciones y así lo hacen saber públicamente. "Es un sistema inhumano". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La noche de Tu cara me suena es una de las favoritas de la audiencia que les espera entusiasmada y lista para ver a sus concursantes dándolo todo sobre el escenario. Su estreno por Univisión hace dos semanas se convirtió en la opción televisiva favorita del público y eso es digno de celebrar. Sin embargo, entre unas cosas y otras, desde que arrancó el show no han faltado piedras en el camino. Además del contagio de coronavirus de sus concursantes Melina León y Llane, hay un nuevo asunto que tiene a sus participantes con el corazón latiendo a mil por hora, y no precisamente de felicidad. El sistema de puntos del jurado, que va del 3 al 10 sin poder repetir número, es injusto para algunos de los artistas que forman parte del show. "Es un sistema inhumano", expresó sin tapujos Gabriel Coronel al programa de Sal y pimienta. El hecho de que solo se pueda dar un 10 por persona hace que otros posibles concursantes que también lo hayan hecho perfecto se queden sin esa cifra dorada. Lo que propuso Melina antes de anunciar que padecía coronavirus fue que cada juez dé los puntos que crea apropiado y el que más sume al final es el que gana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo entiendo, lo respeto pero no me gusta", dijo Chantal Andere en buen tono pero dejando claro que no está de acuerdo con esta forma de valorar el trabajo de ella y sus compañeros. Si los miembros del jurado pudieran repetir el 10 u otro número, al final se dejarían llevar por la emoción y la mayoría de las puntuaciones tirarían a la alza. Es decir, seguro que no suspenderían a nadie y eso tampoco sería justo. Así que la única solución factible es que los participantes se pongan las pilas, se preparen al mil por mil y lo den todo en sus actuaciones para aspirar a esa nota sobresaliente. ¡Suerte a todos!

