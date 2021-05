Univision anuncia fichaje estrella para la nueva temporada de Nuestra Belleza Latina La duodécima temporada, que será nuevamente conducida por Alejandra Espinoza, contará en su jurado con la modelo y conductora colombiana Daniella Álvarez. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El entretenimiento seguirá siendo una de las cartas fuertes de Univision de cara a la temporada televisiva 2021-2022, cuya programación fue anunciada este martes durante la presentación Upfront de la compañía. Entre los populares programas de competencia tipo reality que regresarán a la cadena con nuevas temporadas se encuentra Nuestra Belleza Latina, la competencia más popular y de más larga trayectoria de Univision. El exitoso concurso de belleza, que vio nacer a su primera estrella en el año 2007 con el triunfo de la presentadora y actriz mexicana Alejandra Espinoza, tendrá una duodécima temporada que promete ser la más diversa hasta la fecha y que continuará con su misión de cultivar y realzar el talento femenino para forjar la siguiente estrella de la cadena hispana. El programa buscará una vez más la belleza 360 para hacer que los conceptos estéticos convencionales evolucionen y descubrir el mayor talento entre las hispanas. Alejandra Espinoza se pondrá nuevamente al frente de la conducción del show, que en esta ocasión contará con una importante incorporación en su jurado. Alejandra Espinoza, conductora de Nuestra Belleza Latina Alejandra Espinoza, conducirá la nueva temporada de Nuestra Belleza Latina | Credit: MEZCALENT Se trata de la conductora de televisión, modelo y ex Miss Colombia Daniella Álvarez, quien se ha convertido en un ejemplo de motivación y fortaleza para muchos por la manera tan ejemplar en la que ha enfrentado la vida después de que el año pasado le amputaran una pierna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La conductora de televisión, modelo y ex Miss Colombia Daniella Álvarez, quien encarna la resiliencia y es un ejemplo para las mujeres del mundo, se une por primera vez a NBL como integrante del jurado", anunció la cadena a través de un comunicado de prensa. Daniella Álvarez Daniella Álvarez, se une al jurado de Nuestra Belleza Latina | Credit: Instagram Daniella Álvarez "Todo pasa por algo, este era mi destino, esta es mi misión y no hay nada más bonito, nada que me llene más el corazón que poder servir, poder ayudar", dijo meses atrás a People en Español sobre cómo se convirtió en life coach y motivadora después de su amputación. La nueva temporada de Nuestra Belleza Latina explorará los temores y alegrías de las concursantes cuando representen la verdadera belleza latina, por dentro y por fuera.

