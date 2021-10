Sin Alejandra Espinoza, ¿cómo le fue en audiencia a Nuestra Belleza Latina? Así repercutió este domingo la ausencia de la presentadora mexicana en el duelo por la audiencia entre Nuestra Belleza Latina (Univision) y Así se baila (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Giselle Blondet Giselle Blondet de NBL (Univision); Adamari López de Así se baila (Telemundo) | Credit: UNIVISION; TELEMUNDO Este domingo, la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina (Univision) vivió una gala atípica con Giselle Blondet al frente de su conducción tras el problema de salud sufrido por su conductora Alejandra Espinoza que la obligó a ausentarse del prime time dominical de la televisión hispana luego de haber permanecido varios días ingresada en el hospital. "Gracias Giselle Blondet por ayudarme hoy con el show y también gracias a quienes ustedes no ven pero hacen este gran show posible", no tardó en escribir la carismática presentadora mexicana desde su cuenta de Instagram, donde supera los 3 millones de seguidores. Pero, ¿cómo repercutió la ausencia de Alejandra Espinoza en los niveles de audiencia del programa de telerrealidad? ¿Perdió televidentes o, por el contrario, ganó adeptos? Giselle Blondet Giselle Blondet, jueza y conductora de NBL (Univision) | Credit: UNIVISION Ni una cosa ni la otra. El show, que este domingo comenzó una hora más tarde de lo habitual –esto es a las 9 p.m., hora del Este– mantuvo prácticamente el mismo dato de audiencia que registró la semana pasada, cuando experimentó una notable pérdida de televidentes. NBL (gala 1): 1,373,000 (P2+) NBL (gala 2): 1,073,000 (P2+) NBL (gala 3): 1,082,000 (P2+) Si bien logró frenar su caída, el programa de telerrealidad de Univision se vio superado por primera vez en audiencia en televidentes totales (P2+) por la competencia de baile de Telemundo, Así se baila, que registró este domingo una de sus marcas más altas. Adamari López Adamari López, jueza de Así se baila (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO/Fotógrafo Alexander Tamargo 1.Así se baila (Telemundo): 1,086,000 (P2+) 2.NBL (Univision): 1,082,000 (P2+) Cabe mencionar que, a diferencia de sus dos anteriores enfrentamientos, en esta ocasión Así se baila solo midió fuerzas con NBL durante su última hora de transmisión ya que el show que vio coronar en su día como reina a Alejandra Espinoza inició una hora más tarde. Adamari López Adamari López y Cristián de la Fuente, jueces de Así se baila (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO/Fotógrafo Alexander Tamargo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la diferencia entre ambos programas fue mínima también en la franja de edad de 18 a 49 años, en esta franja fue NBL la que se impuso a la competencia de baile de Telemundo. 1.NBL (Univision): 394 mil 2.Así se baila (Telemundo): 391 mil

