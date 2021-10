Así se vivió la gala de NBL sin Alejandra Espinoza: lo que no se vio al aire Desde la emotiva cadena de oración que realizó el equipo del programa antes de entrar en vivo hasta las palabras de agradecimiento de la carismática conductora mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza; equipo NBL Alejandra Espinoza; equipo NBL | Credit: Facebook Alejandra Espinoza; Instagram NBL Nuestra Belleza Latina vivió este domingo probablemente una de las galas más especiales de la historia del formato. El problema de salud de Alejandra Espinoza, quien afortunadamente ya se encuentra en proceso de recuperación en su casa tras haber permanecido varios días hospitalizada, obligó al reality show a tener que improvisar de última hora asuntos tan importantes relacionados con el funcionamiento del show como su conducción. Como sucediera durante los primeros años de vida del formato, Giselle Blondet, quien hoy es una de las juezas del reality show, pasó a ocupar este domingo el lugar de Alejandra. "Esta noche regreso a la conducción de Nuestra Belleza Latina apoyando a mi adorada Alejandra que no podrá estar. Te quiero Ale y sé que pronto estarás completamente recuperada. Eres mi primera reina, sabes lo que significas para mí y lo orgullosa que siempre estoy de ti", escribió a través de su cuenta de Instagram a pocas horas de que iniciara la gala. Giselle Blondet Giselle Blondet sustituye a Alejandra Espinoza en NBL | Credit: Instagram NBL Ya en vivo el programa, la reconocida presentadora y actriz no dejó de mostrar su apoyo público a la conductora mexicana, a quien dedicó unas emotivas palabras. "Ya ustedes han visto en todas partes que nuestra querida Alejandra Espinoza ha tenido una situación de salud y en este momento lo más importante y quiero que ustedes sepan es que ella está bien, está en su casa y seguramente nos está viendo. Y yo hoy me he vuelto a poner mi vestido de conductora de Nuestra Belleza Latina para apoyarte Alejandra como lo he hecho desde el día que te conocí. Te mando un beso, te adoro", dijo nada más iniciar la gala. Un hermoso detalle que Alejandra no dudó en agradecer desde su casa en las redes sociales. "Hoy será un gran show. Gracias Giselle por ayudarme hoy con el show y también gracias a quienes ustedes no ven pero hacen este gran show posible y estar pendiente de mi salud. Son lo máximo", escribió la primera ganadora de NBL por medio de su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El momento más emotivo del show se vivió, sin embargo, detrás de cámaras cuando minutos antes de salir al aire todo el equipo se reunió para realizar una cadena de oración. Alejandra Espinoza NBL realiza cadena de oración por Alejandra Espinoza | Credit: Instagram NBL "Primero le doy gracias [a Dios] por la oportunidad de estar todos aquí juntos unidos. Le doy gracias porque Ale está en el proceso de recuperación y simplemente quiero que cada uno de nosotros valoremos cada segundo de los momentos que estamos viviendo y los vivamos con agradecimiento. Yo, por mi parte, hago esto con todo el amor del mundo por alguien que quiero mucho, que apoyé desde el principio. Y chicas de esto se trata este programa, así que le pido a papá Dios que nos ilumine a todos, que nos ayude, que nos acompañe, que nos ponga las palabras correctas, que este sea el mejor programa porque yo de corazón se lo dedico a Alejandra. Gracias a todos y papá Dios gracias a ti", expresó emocionada Blondet.

