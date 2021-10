¡Nuestra Belleza Latina y Alejandra Espinoza anuncian doble sorpresa para su próximo show! La baja de la conductora por su problema de salud dejó a su público consternado, pero este domingo el espectáculo está asegurado con lo que tiene entre manos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Presentará Alejandra Espinoza el próximo programa de Nuestra Belleza Latina? Esa es la pregunta que muchos se hacen ante la inesperada salida de la conductora por un problema de salud. El tiempo de espera ha terminado y Univision tiene la respuesta. A través de un comunicado, la cadena ha revelado qué se trae entre manos para su próximo show y las sorpresas con las que hará las delicias del público. "Alejandra Espinoza regresa a conducir la tercera gala de NBL", informó felizmente el canal. Un regreso de lo más esperado por todos que significa que la presentadora está bien y recuperada de su afección. Nuestra Belleza Latina Alejandra Espinoza, conductora de Nuestra Belleza Latina | Credit: UNIVISION La buena noticia supone una alegría no solo para su protagonista sino también para sus compañeros que rápidamente han celebrado su regreso. Sin embargo, no es el único notición que se ha anunciado, hay otra sorpresa que entusiasmará a los fieles del programa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otra de sus musas y ganadoras estará presente en una gala que promete ser pura emoción y sentimiento: ¡Francisca volverá a pisar el programa que la vio nacer televisivamente! Así es, la dominicana presentará la sección El reto de la reina junto a Kimberly Dos Ramos como mentora. La ganadora de la novena edición de este show en 2015, hoy convertida en una de las presentadoras estrella de Univision, revivirá una época muy especial y dará momentos inolvidables. NBL también contará con la actuación musical de Chiquis y una participación especial de Marlene Favela y Pedro Moreno. Motivos más que de peso para no perderse la espectacular puesta en escena que tienen preparado para este domingo. ¡Cita obligada!

