Se dispara la audiencia de NBL en su gala semifinal El show que presenta Alejandra Espinoza logró el domingo su dato de audiencia más alto de la temporada, coronando a la conductora mexicana como la 'reina' del prime time dominical de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, conductora de NBL | Credit: UNIVISION Nuestra Belleza Latina alzó con fuerza este domingo el vuelo en el prime time de la televisión hispana frente a Así se baila (Telemundo). El programa de telerrealidad que conduce la carismática presentadora mexicana Alejandra Espinoza se distanció aún más de la competencia de baile de Telemundo durante su gala semifinal tras experimentar un considerable aumento de televidentes. Más de 1 millón y medio de telespectadores siguieron con interés la elección de Fabien de la Concepción, Sirey Morán, Lupita Valera y Génesis Suero como finalistas de NBL, lo que llevó al show a registrar su dato de audiencia más alto de la actual temporada a 1 gala de su final. En total, 1,599,000 televidentes (P2+) vieron la gala semifinal del programa que contó con las participaciones de las legendarias estrellas de televisión Don Francisco y Charytín Goyco; frente a los 840 mil televidentes (P2+) que promedió el show que presenta Jacky Bracamontes y cuyo jurado lo conforman Adamari López, Mariana Seoane y Cristián de la Fuente. Finalistas Finalistas NBL | Credit: UNIVISION Domingo, 14 de noviembre 1.NBL: 1,599,000 (P2+) 2.Así se baila: 840 mil (P2+) Respecto a la gala pasada, Nuestra Belleza Latina ganó cerca de 300 mil televidentes (P2+) mientras que la competencia de baile de Telemundo, que vivió una de sus galas más emotivas con las conmovedoras confesiones de sus participantes, mantuvo casi su misma audiencia. Domingo, 7 de noviembre 1.NBL: 1,316,000 (P2+) 2.Así se baila: 863 mil (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Será este domingo 21 de noviembre cuando una de las cuatro finalistas se corone como la nueva reina de NBL y alcance su sueño de ser la próxima estrella de la televisión de Univision. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, conductora de NBL | Credit: UNIVISION Una decisión que dependerá únicamente de los votos del público. ¿Te lo vas a perder? Fuente de las audiencias: Nielsen NPM

