"A nivel personal el poder estar aquí, uff me tocó pasar muchas cosas. Estoy sacrificando el trabajo que tenía en televisión hondureña, pero sí creo mucho en que el que no arriesga no gana. Esto va a ser un reto total y sé que va a cambiar mi vida. Sé que no va a ser fácil, no es que vengo aquí a limarme las uñas y decir 'ya, gané'. No. Sé que va a ser muy duro. Yo no vine aquí a perder el tiempo, no vine a jugar, no puedo, no estoy haciendo tanto sacrificio para venir a aplaudir sino para estar ahí y que puedan sentirse orgullosos, no solamente los hondureños sino todos los latinos por ver la representación de la mujer latina en mí".