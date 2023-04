Así reaccionó el novio de Madison Anderson a su victoria en La casa de los famosos 3 El empresario viajó a México, país en el que se celebró anoche la gran final del exitoso reality show de Telemundo, ¿para reencontrarse con la modelo y cantante puertorriqueña? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La tercera temporada de La casa de los famosos culminó anoche con una transmisión en vivo de costa a costa en la que la gran favorita, Madison Anderson, se alzó con la victoria. Tras casi 100 días de encierro en la casa más famosa de la televisión hispana, la modelo y cantante de origen puertorriqueño fue la celebridad más votada por el público y se llevó los $200.000. La madre, la abuela y la madrina de Madison estuvieron presentes en el plató para recibirla con un cariñoso abrazo y celebrar junto a ella este gran triunfo en su incipiente carrera. El gran ausente fue su novio Conn, quien no se dejó ver frente a las cámaras de televisión. Pero, ¿qué estaba haciendo el empresario mientras su novia ganaba el reality show? Conn Conn, novio de Madison Anderson | Credit: Instagram Conn Davis; Telemundo Conn no acudió al plató, pero sí se encontraba en México, país en el que está ubicada la casa más famosa de la televisión hispana y en el que se celebró anoche la gran final del reality show. A través de su perfil de Instagram, el empresario compartió durante todo el día de ayer diferentes historias que confirmaban que había viajado a México ¿para reencontrarse con Madison? Conn Davis Credit: Instagram Conn Davis Conn vivió el momento en el que su novia era coronada como la ganadora de La casa de los famosos 3 en el interior de un vehículo en pleno trayecto a través de un teléfono celular y no pudo ocultar su emoción al escuchar a Héctor Sandarti y Jimena Gállego, conductores del show, pronunciar su nombre. Emotivo mensaje Justo un día antes, el empresario había dedicado unas emotivas palabras a Madison, también desde su perfil de Instagram, en las que la felicitaba por el gran concurso que hizo. Madison Credit: Instagram Conn Davis SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Voy a felicitar a esta increíble mujer esta noche porque independientemente del resultado de la votación mañana mostró clase, carácter, moral y elegancia siempre. Ella ya ganó", escribió.

