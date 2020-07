No solo "Glee" es considerada una serie maldita. Conoce otras producciones cuyos actores han vivido tragedias Conoce la maldición de algunas series que, como Glee, solo han causado infortunio a sus actores. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La inesperada muerte de Naya Rivera, integrante del elenco de Glee, se sumó a otras tragedias que han vivido los actores de esta serie. Sin embargo, además de esta producción hay otras que si bien le dieron fama a sus miembros, también representaron la peor maldición a nivel personal. Aquí te hacemos un recuento. RELACIONADO: Las tragedias de los actores de "Glee" Una de las series más famosas de finales de los años setenta y ochenta fue Diff'rent Strokes, pero un halo de desgracias persiguió a sus protagonistas. Todo inició con Gary Coleman, a quien se le descubrió una rara enfermedad que le impidió el crecimiento normal, fue defraudado por sus padres, acusado de asalto y violencia intrafamiliar. Su muerte sigue siendo un misterio y se señaló a su esposa de haberlo asesinado. Image zoom getty images Por su parte, Danna Plato se embarazó durante las transmisiones y luego se sumió en el mundo de las drogas, participó en películas porno soft y fue encontrada muerta a causa de una sobredosis de medicamentos recetados. Por último, Todd Bridges se convirtió en adicto a las drogas y estuvo en prisión acusado de asesinato, pero fue absuelto tiempo después de todos los cargos. Mighty Morphin Power Rangers, un éxito de los años noventa, se tradujo en el último trabajo de los protagonistas, quienes no han vuelto a ser contratados para otro proyecto. El actor Thuy Trang, quien usaba el traje amarillo, falleció en un accidente de auto. Y Skylar Deleon, un extra de la producción, asesinó a tres personas. Fue acusado de secuestro, robo, asesinato y condenado a la pena de muerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Considerada una de las mejores series de todos los tiempos, The Sopranos trajo fama y desgracia a los miembros del elenco. El protagonista, James Gandolfini, fue hallado muerto en un hotel en Roma, Italia al sufrir un infarto. Por su parte, Robert Iler ha tenido diversos problemas con la justicia; incluso fue acusado de asalto. Jamie-Lynn Sigler sufrió desórdenes alimenticios y lucha, hasta la fecha, con diversas enfermedades como la esclerosis múltiple. Anabella Sciorra acusó de violación a Harvey Weinstein y Lillo Brancato Jr. estuvo en prisión por el supuesto asesinato de un policía. Al final fue absuelto. Esperemos que Glee no siga con el estigma que ha tenido hasta ahora.

Close Share options

Close View image No solo "Glee" es considerada una serie maldita. Conoce otras producciones cuyos actores han vivido tragedias

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.