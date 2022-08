La contundente opinión de Niurka sobre La mesa caliente a raíz de la reciente entrevista que le hicieron a Juan Vidal La polémica vedette cubana cargó contra el programa que conducen Myrka Dellanos, Giselle Blondet y compañía tras la entrevista que le hicieron este jueves a su novio. Mira el video. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace casi tres semanas que la segunda edición de La casa de los famosos cerró sus puertas, pero lo que allí vivieron sus participantes sigue acaparando minutos en los principales programas de Telemundo. Este jueves, estuvo como invitado en La mesa caliente Juan Vidal, cuya entrevista se centró en su relación sentimental con la polémica vedette cubana Niurka Marcos, la cual surgió en su día entre las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. "No podemos empezar sin preguntarte cómo va tu relación con Niurka Marcos", comenzó preguntándole Aspe. "Muy bien, gracias a Dios hemos congeniado. Entramos en un entendimiento muy bonito y viene en tres días a Miami", contó el actor dominicano. Juan Vidal Juan Vidal en La mesa caliente (Telemundo) | Credit: Instagram La mesa caliente Durante los 5 minutos que duró la entrevista, las conductoras bombardearon a Vidal con preguntas sobre su relación con Niurka, desde cómo lidia con su temperamento hasta si se sintió incómodo el día en el que fueron abordados por medios de comunicación en un aeropuerto y él se veía "más calladito" mientras "ella decía como unas cosas bastante íntimas de ustedes". La reacción de Niurka La manera en la que las presentadoras dirigieron la entrevista no agradó a Niurka, quien no ha simpatizado nunca con el programa debido a los comentarios que se han hecho sobre ella a raíz de su participación en el reality show de Telemundo. Y así lo dejó saber en una transmisión en vivo que llevó a cabo anoche a través de Instagram, donde fue preguntada al respecto. "¿Qué opinas de la entrevista de hoy a Juan en La mesa caliente?", le preguntaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que todo lo que hay en ese programa son personas vacías por dentro que han dejado su profesionalismo, sus sentimientos, sus principios en un 'moblatón' de basura y que no les importa aplastar a quien sea con tal de lograr lo que, según ellas, es rating", comentó la vedette. "Pero lo que no saben es que deja mucho que desear y lo que van a lograr es que nadie quiera ir a ese programa que es una mierda", agregó contundente la artista cubana.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La contundente opinión de Niurka sobre La mesa caliente a raíz de la reciente entrevista que le hicieron a Juan Vidal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.