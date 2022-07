Niurka no se queda callada: "Ahora van contra Nacho a desprestigiarle su imagen" Las nominaciones de este jueves de La casa de los famosos parece que no tomaron por sorpresa a la exparticipante del reality show de Telemundo. Mira el video que compartió en sus redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con Salvador Zerboni convertido en el líder de la semana y por ende inmune, las nominaciones de este jueves en La casa de los famosos (Telemundo) dieron un vuelco importante. Si la semana pasada tres de los cuatro nominados resultaron ser integrantes del cuarto morado –Zerboni, Daniella Navarro y Rafael Nieves–, en esta ocasión sucedió todo lo contrario. Tres famosos de la habitación azul –Nacho Casano, Lewis Mendoza e Ivonne Montero– quedaron en la cuerda floja para abandonar el reality show junto a Laura Bozzo, la única integrante del cuarto morado y la que tiene más posibilidades de ser salvada este viernes por el líder Zerboni. El resultado de las nominaciones parece que no tomó demasiado por sorpresa a Niurka Marcos, la polémica exhabitante de la casa más famosa de la televisión de habla hispana. Niurka Marcos Niurka Marcos | Credit: Instagram Niurka Marcos La vedette cubana, quien tras su salida del reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego apuntó a una supuesta campaña de desprestigio en su contra por parte de la producción del programa como la responsable de su eliminación, no tardó en reaccionar a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con casi 2 millones de seguidores, a lo sucedido. "Evidentemente predecible, ahora van contra Nacho a desprestigiarle la imagen a Nacho. Primero Niurka, después Osvaldo, ahora Nacho. Así de predecibles son", expresó la mujer escándalo. "¿Por ahí de pronto no se les ocurrirá hacerle una desprestigiada a la gárgola [refiriéndose a Laura Bozzo]? Digo, para que no se vean tan pendejos", agregó con su particular estilo. Yo saliendo de la casa cobraba igual que adentro de la casa y sabía antes de entrar a la casa que así es el proyecto — Niurka Marcos ¿Ardida por su expulsión? Aunque algunos televidentes han comentado en las redes sociales que estaría ardida por su eliminación, de ahí que estaría actuando de esa forma contra el reality show, Niurka quiso dejar claro en una reciente entrevista que su enojo tiene otra razón de ser. "Hay personitas tóxicas que confunden de que estoy ardida porque salí. A ver no te confundas. Yo saliendo de la casa cobraba igual que adentro de la casa y sabía antes de entrar a la casa que así es el proyecto. Si sales sigues dando contenido en las galas y sigues cobrando. En el caso de mis compañeros yo no sé cómo está la cosa, pero a mí me pagaban intacto desde el primer día lo mismo. Y a mí me convenía muy bien", explicó. "Lo que no me convenía es salir de la casa y darme cuenta que la estrategia de la producción era manipular todo el contenido y desprestigiar a los que considerara más fuerte para que la audiencia se enojara y votara por ellos". La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Niurka no se queda callada: "Ahora van contra Nacho a desprestigiarle su imagen"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.