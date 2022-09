Niurka Marcos tendrá reality familiar La actriz Niurka Marcos no duda en poner en el ojo público la vida que mantiene con sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que muchas familias de famosos como los Kardashian y los Derbez, entre otros han encontrado en los realities una opción de dar a conocer su intimidad de una manera entretenida; además, es un formato que ha resultado muy exitoso. Sin embargo, no todos están dispuestos a dar a conocer sus secretos parentales, o bien no resultan atractivos al público. Hay un personaje de la farándula que ya piensa en abrir el interior de su casa y dar de qué hablar. Se trata de Niurka Marcos, quien ya está analizando las ofertas para llevar a la pantalla la historia diaria de su familia. "Mi mamá [Niurka Marcos] es la que tiene más información de eso", confirmó Romina, hija de Marcos, a los medios de comunicación. La joven dejó claro que aún se están llevando a cabo los preparativos de esta emisión. Pese a ello, confía en que resultará muy divertida para la audiencia porque es algo que habían considerado con anticipación. "Si se da ¡qué maravilla! La verdad es una gran oportunidad para que la gente conozca nuestra dinámica como familia, que es muy interesante, pero también es muy graciosa. Se la pasarían [muy bien]. Nosotros siempre decimos '¿por qué no nos graban?' '¿Por qué ni hay alguien grabándonos de todas las tonterías que decimos los Marcos", confesó. "Ya se tardaron las productoras en hacer algo. Y esta vez es mi mamá la que dijo 'manos a la obra; hagámoslo'". Niurka Marcos Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, Romina reveló que estuvo con su madre Niurka Marcos pasando momentos juntas al tiempo que se prepara para el estreno de The Prom, donde participa.

