Niurka Marcos presume posible regreso a La casa de los famosos: "Una batalla más ganada" ¿Qué hace a Niurka Marcos estar tan segura de regresar al reality show del que expulsada hace unos días? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 22 de junio de 2022, Niurka Marcos fue eliminada de La casa de los famosos, pese a ser considerada una de las favoritas. La vedette, quien salió entre lágrimas, tuvo una participación en el programa fuera del mencionado inmueble donde tuvo un charla, por momentos subida de tono, con los conductores Héctor Sandarti y Jimena Gallego. A partir de la salida de la bailarina, se han presentado diversos reportes en medios como el diario peruano El comercio, donde se asegura que su ausencia ha mostrado una importante baja de audiencia. Ante ello, los rumores del regreso a la emisión de quien fuera una de las intérpretes de Elena Tejero en la obra Aventurera han estado presentes en los últimos días. Ante ello, la producción lanzó en su página oficial de Twitter una encuesta donde se pide al público votar por el regreso de uno de los expulsados. Así, propusieron a Brenda Zambrano, Mayeli Alonso, Luis Potro Caballero y Marcos. Los resultados han arrojado que con un 62%, el público pide que sea la cubana la famosa que esté de vuelta en el reality de Telemundo. Niurka Marcos también dio a conocer esta noticia. "Una batalla más ganada en La casa de los famosos; no me imagino sin ustedes bebenius", escribió Marcos para acompañar dicha encuesta que publicó en su cuenta de Instagram, donde puso el texto "ganamos bebenius". Niurka Niurka Marcos en La casa de los famosos | Credit: La casa de los famosos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas reaccionaron de inmediato a esta información. "Siiiiiiiii ¡Niurka regresa! Tú eras la favorita, ellos lo sabían por eso tu salida fue impactante. Regresa pese a quien le pese jajaja"; "Aquí llegó la emperadora"; "La que nace estrella nace para brillar hoy y siempre"; "Necesitamos que regreses a la casa"; "Wauuu sería genial; le daría un sentido a el reality", y "¡Eres la verdadera estrella del show! Sin ti no es nada Mamá Niu!", fueron algunos comentarios. De momento se desconoce si Niurka Marcos estará nuevamente al interior de La casa de los famosos o solamente estará como invitada especial en uno de los segmentos que se realizan fuera.

