"Yo a donde me tratan mal no voy, a donde me destrozan qué miedo. Si me destrozaron en mi ausencia aprovechándose que yo no podía defenderme qué puedo esperar cuando yo esté ahí presente sus bajas, sucias y satánicas intenciones", expresó en relación a su decisión de no acudir a las galas. "Yo le doy mi rating, lo que yo hago, mi arte, mi talento, mi ingenio, mi imaginación, mis ocurrencias a quien yo quiera, a quien se la gane, a quien las valore. Ellos no la valoraron, ellos me destrozaron y yo no soy carnero de nadie. No les voy a dar nada más, les di suficiente y no lo valoraron. Les di demasiado y no lo valoraron, lo aplastaron, lo pisotearon, lo mal editaron y me desprestigiaron, entonces yo no soy carnera de nadie para llegar como una estúpida a donde me trataron tan mal".