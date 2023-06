Niurka Marcos: "No me hubiera imaginado a Emilio dentro de un reality de este tipo" El hijo de la vedette cubana, Emilio Osorio, concursa en La casa de los famosos México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka Marcos Niurka Marcos; Emilio Osorio | Credit: Instagram Niurka Marcos; TelevisaUnivision Emilio Osorio puso en pausa momentáneamente su carrera como actor y cantante para entrar a La casa de los famosos México. El hijo de Niurka Marcos y el productor de telenovelas Juan Osorio se encuentra concursando desde el pasado domingo en el exitoso reality show de TelevisaUnivision. Quien está siguiendo con mucho interés su participación en la casa más famosa de México es su madre. La polémica vedette cubana y exhabitante de La casa de los famosos de Telemundo reconoció este miércoles a través de sus historias de Instagram que no se hubiera imaginado ver a Emilio "dentro de un reality de este tipo". "Sobre todo porque se pone en el candelero, se expone a personas que luego no marcan límites, no analizan, hablan a lo pendejo, son viscerales y sobre todo que no les importa nada más que ganar y figurar al costo que sea", señaló. Aunque aun es pronto para opinar sobre su concurso ya que apenas lleva tres días de encierro, Niurka está muy contenta con la manera de actuar que ha tenido su hijo hasta ahora. "Creo que ha hecho un buen comienzo, creo que esas personas que se quieren comer el mundo desde el principio después se desgastan, se les acaban los recursos. Creo que él lo está haciendo bien, creo que está dosificado, creo que está escuchando, creo que está conociendo, creo que está platicando de manera espontánea, natural y creo que está siendo él mismo", dijo. "Creo que a la medida que se le vayan presentando las circunstancias va a ir reaccionando". Emilio Osorio Emilio Osorio, concursante de La casa de los famosos México | Credit: TelevisaUnivision La vedette aseveró que sus tres hijos "están educados para escuchar. No hablan a lo estúpido. Los tres están educados para ambientarse, primero analizar, escuchar y luego actuar. Yo creo que Emilio está en ese proceso y va a aprender mucho", señaló. "Creo que no lo ha aprendido todo, está muy joven, pero creo que está listo para enfrentar con el pecho erguido las adversidades porque lo que sí sabe mi hijo a pesar de su edad es detectar la mediocridad". Emilio Osorio Emilio Osorio, concursante de La casa de los famosos México | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Niurka, quien cuenta con 2 millones de seguidores en la red social Instagram, no sabe si Emilio vaya a convertirse en el ganador, pero lo que sí tiene claro es que no entró pensando 'voy a ganar'. "No es así de arrogante", dejó claro la vedette. "Creo que entró por vivir, experimentar la experiencia y sobre todo para que la gente lo conozca tal cual es, para que su público, los que la aman, sus seguidoras, sus fanáticas… sepan que él es mucho más que lo que ven".

