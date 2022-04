Niurka Marcos en la pelea con famosos una vez más: "Voy a ganar" La controvertida cubana estará sumergida en una tremenda competencia con muchos otros famosos. ¿Quién ganará? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka Marcos Niurka Marcos | Credit: Medios y Media/Getty Images Niurka Marcos regresa con toda la fuerza a la televisión. La cubana será parte del elenco de la nueva temporada del programa de Telemundo La casa de los famosos. "Acompáñenme", dijo la actriz en exclusiva a People en español. "Porque voy a ganar". El nuevo capítulo de La Casa … se estrenará 10 de mayo a las 7pm/6c por Telemundo. El reality regresará con episodios repletos de drama de la mano de personalidades icónicas que vivirán bajo el mismo techo en total aislamiento y rodeadas de cámaras y micrófonos que capturarán cada uno de sus movimientos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La famosa y controversial Niurka Marcos es la primera en confirmar ser parte de este exitoso formato que aleja a reconocidas personalidades de su mundo habitual en una experiencia multiplataforma que incluye acceso exclusivo 24/7 en Telemundo.com. La ex Miss Universo, Alicia Machado fue la primera en coronarse como la ganadora de la primera temporada ¿Quién ganará esta vez? Estén atentos por Peopleenespanol.com ya que próximamente tendremos más detalles.

