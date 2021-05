Niurka Marcos causa polémica tras desnudarse durante programa en vivo Sin considerar que estaba en un horario familiar, Niurka Marcos dejó al descubierto parte de su cuerpo; lo cual, se ha convertido en motivo de escándalo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se ha convertido en una constante que Niurka Marcos esté en el ojo del huracán por sus comentarios o acciones. En esta ocasión, la vedette ha desatado una gran polémica tras quedarse en toppless mientras ofrecía una entrevista en vivo, desde Zipolite, Oaxaca, y en cadena nacional para el programa mexicano de televisión De primera mano. "Los quiero mucho, vengan a Zipolite. Esto es una cosas para ellos", mencionó y acto seguido se quitó la playera. Los conductores se desconcertaron y los productores sacaron a la también bailarina de cuadro; sin embargo, el hecho ya había ocurrido. De inmediato, las redes sociales reaccionaron ante esta situación y crearon una serie de memes alusivos; incluyendo algunos dedicados al gobierno de Oaxaca, México, donde agradecía semejante promoción a una de sus playas. Ante la situación, el titular de la emisión de Imagen TV, que se transmite en un horario familiar, realizó una disculpa al público. "Como ustedes saben, este programa es total, absolutamente en vivo", explicó Gustavo Adolfo Infante, titular de dicha emisión. Niurka Marcos presenta su sexy Niurkalendario 2021, con fotos dedicadas a todos sus fans, en un bar de la Zona Rosa, en el centro de la capital mexicana. Cada almanaque tendrá un precio de $290 pesos (unos 14 dólares) y $590 (28 dólares) si lo quieren con una dedicatoria personal de la cubana/México, 3 de diciembre 2020. Credit: mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En un enlace en vivo que tuvimos con Niurka Marcos, al final se levantó la blusa y quedó desnuda del torso. Si esto ofendió a alguien, lastimó la susceptibilidad de alguien, ofrecemos la más sincera de nuestras disculpas. No fue nuestra intención, no fue algo planeado", agregó. "Fue algo espontáneo que le surgió a Niurka, estábamos en vivo; inmediatamente la producción quiso llevarse la imagen para sacarla, pero lo hecho, hecho está. Lo dicho, dicho está". Por su parte, Niurka Marcos fijó su posición e incluyó algunos memes en honor a su acción. "No se avisa... ¡¡¡se hace!!! ¡Soy Trending topic por hacer 'topples' en TV Abierta!", escribió es su cuenta de Instagram.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Niurka Marcos causa polémica tras desnudarse durante programa en vivo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.