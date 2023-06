Niurka Marcos ¡de regreso a La casa de los famosos! La exhabitante de la segunda temporada del exitoso reality show de Telemundo jugará ahora un papel muy importante en La casa de los famosos México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka Marcos Niurka Marcos | Credit: Instagram Niurka Marcos TelevisaUnivision estrenó con éxito La casa de los famosos México. El reality show que conducen Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez registró el pasado domingo en su gala de estreno 5.2 millones de personas, superando a su competencia por más de 138%, de acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México. Famosos como Sergio Mayer, Emilio Osorio, Paul Stanley, Raquel Bigorra o Poncho de Nigris ya se encuentran habitando la casa más famosa de la televisión mexicana mientras sus pasos son vigilados las 24 horas del día los 7 días de la semana por decenas de cámaras y micrófonos. Para analizar todo lo que sucede durante la convivencia entre este variado grupo de celebridades el reality contará diariamente en sus galas con cuatro panelistas que comentarán con su particular estilo las diferentes tramas que comiencen a tejerse entre los concursantes. Niurka Marcos, quien participó en la segunda temporada de La casa de los famosos de Telemundo, sorprendió este lunes como una de las panelistas estrella del reality. Niurka Marcos Niurka Marcos en La casa de los famosos México | Credit: Instagram Niurka Marcos La polémica vedette cubana, quien no salió en su día muy contenta del programa de telerrealidad de Telemundo, vuelve así a formar parte del formato, ahora desde otra posición muy diferente. "Poniéndole todo el sabor al panel de La casa de los famosos", escribió desde su perfil de Instagram junto a una serie de imágenes en las que posa desde el estudio del programa. Niurka Marcos Niurka Marcos en La casa de los famosos México | Credit: Instagram Niurka Marcos "Ya te extrañábamos", comentó una de sus seguidoras en su publicación. "¿Qué haces ahí?", se preguntó otra persona. "No que ya no ibas a volver porque ese programa es un fraude?". Niurka tiene un motivo muy importante y especial para estar de 'regreso' en La casa de los famosos ya que su hijo Emilio Osorio se encuentra concursando en la edición mexicana. Emilio Osorio Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos | Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El joven actor y cantante mexicano, quien también es hijo del productor de telenovelas Juan Osorio, promete no dejar indiferente a nadie con su participación en el reality show. Pero, ¿llegará a ser tan polémico como en su día lo fue su madre? Emilio Osorio Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos | Credit: TelevisaUnivision "Me considero travieso, intenso, amoroso y cachondo", dijo en su video de presentación. "Mi madre me dice mucho que siempre estoy del lado del diablo y de Dios, creo que esta vez estar del lado del mal va a ser más divertido aunque vamos a tener que pedir un poquito más de perdón".

