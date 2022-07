Niurka destapa los supuestos privilegios que tenían algunos concursantes en La casa de los famosos 2; Telemundo lo desmiente La vedette cubana detalló en una reciente entrevista los supuestos privilegios que, según aseguró, tienen concursantes como Salvador Zerboni, Laura Bozzo o Daniella Navarro en el exitoso reality show. People en Español se puso en contacto con Telemundo ¡y aquí está su respuesta! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka Salvador Zerboni, Daniella Navarro y Laura Bozzo; Niurka | Credit: Telemundo; Mezcalent Niurka sigue lanzando dardos contra La casa de los famosos (Telemundo) y cada declaración que hace es más explosiva que la anterior. La polémica vedette cubana destapó recientemente en una entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda los supuestos privilegios que, según aseguró, tienen concursantes como Salvador Zerboni, Laura Bozzo o Daniella Navarro. "Le metieron un celular para que hablaran Zerboni, Rafael y Daniella. Tenían un celular dentro de la casa. Laura cada vez que le da la gana se mete al Sum, que es el set donde arman los diferentes sets, que si de fiesta, que si para la eliminación, que si para que reciban a un familiar o que si para hacer la curva de la vida…", declaró la controversial artista de 54 años. Pero el asunto no queda ahí. Niurka también aseveró que, además de que "les daban privilegios de tener celular, le pasaban papelitos y le ponían letreros" con supuestamente información. Niurka Niurka | Credit: Mezcalent "Ellos solitos adentro lo delataban, o sea cómo sabía Zerboni antes de que castigaran a Nacho que le iban a quitar el poder de salvar, cómo sabía Zerboni cuando me iban a eliminar que ya yo estaba eliminada. Cuando se despidió de mí me lo dijo: 'Nos vemos afuera, lo siento'. ¿Eso que quiere decir?", se preguntó. "Y como eso podríamos estar aquí sentadas toda la tarde". La vedette, quien cuenta con dos millones de seguidores en la red social Instagram, aseguró tener pruebas de todo lo dicho; sin embargo no presentó ninguna. "Todo lo que este templo está hablando está grabado con pruebas en un archivo que tenemos. Lo tenemos todo guardado con pruebas", dijo. Telemundo responde Tras las declaraciones hechas por Niurka, People en Español se puso en contacto con Telemundo para darles la oportunidad de hacer algún comentario al respecto y esclarecer el asunto. Telemundo Credit: Telemundo La cadena hispana negó que existan ese tipo de 'privilegios' dentro del reality show. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todos los famosos dentro de La casa de los famosos reciben el mismo trato, beneficios y oportunidades", se encargó de dejar claro Telemundo a People en Español. "Al final, tal cual lo estipulan las reglas del programa, es el público quien semana a semana decide con su voto qué famoso se queda o deja la competencia", señaló la cadena. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

