"Yo no debo decir lo que hay en mi contrato por ética, pero sí puedo decir lo que no hay y en mi contrato no hay cláusula de confidencialidad. En mi contrato no estoy obligada a ir a las galas, entonces eso es importante que lo sepan los haters que dicen 'está esperando su demanda'", detalló la polémica vedette. "Ellos saben perfectamente cómo está el pedo y por qué a mí no me dio la gana de ir y por qué no fui más porque no permito que me falten al respeto porque yo me doy mi lugar. Los que no se lo den o los que estén obligados por contrato –bueno los que estén obligados por contrato qué pena tienen que aguantar vara y me da mucha pena por ellos–, pero los que lo estén haciendo por el interés de que les den más trabajo ¡qué lástima!".