Niurka confronta cara a cara a los conductores de La casa de los famosos: "Hablaste muy feo de mí, así que no sea hipócrita" La polémica vedette cubana volvió a pisar este lunes el plató del reality show de Telemundo, donde protagonizó un tenso momento con sus presentadores, Jimena Gállego y Héctor Sandarti. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka Marcos Niurka Marcos en el estudio de La casa de los famosos | Credit: La casa de los famosos "Yo a donde me tratan mal no voy. Yo le doy mi rating, lo que yo hago, mi arte, mi talento, mi ingenio, mi imaginación, mis ocurrencias a quien yo quiera, a quien se la gane, a quien las valore. Ellos no la valoraron, ellos me destrozaron y yo no soy carnero de nadie. No les voy a dar nada más, les di suficiente y no lo valoraron". Así de rotunda se mostraba Niurka Marcos la semana pasada tras su salida de La casa de los famosos (Telemundo) sobre su negativa a acudir a las galas del reality show de Telemundo tras denunciar públicamente una campaña de desprestigio en su contra por parte de la producción del programa. Pero… 'donde dije digo, digo Diego'. La polémica vedette cuba pareció cambiar de opinión y este lunes aceptó sentarse en el plató del programa para hablar con sus conductores acerca de su participación en el reality show. "Bienvenida Niurka a esta que es tu casa", le dio la bienvenida Héctor Sandarti. Fiel a su estilo, la controversial artista se encargó de dejar claro desde el primer momento que esta no iba a ser una conversación amena ni fácil de digerir. "No es mi casa, en mi casa no me tratan tan mal como me han tratado acá y tampoco me digan que me quieren porque no me quieren, entonces seamos honestos", espetó ya de entrada Niurka. Niurka Marcos Niurka Marcos en el estudio de La casa de los famsos | Credit: La casa de los famosos La quinta eliminada de La casa de los famosos no dudó en cargar contra sus conductores, a quienes acusó de haber hablado "muy feo" de ella durante todo su concurso. Y defendió con ahínco su creencia de que hubo una campaña de desprestigio en su contra. Niurka: Hablaste muy feo de mí, así que no sea hipócrita. Jimena Gállego: Lo que yo digo de ti es lo que veíamos que hacías adentro de la casa. N: No, tú dices de mí lo que te ponen en el prompter porque lo dijeron los jefes. Que ustedes están para leer el prompter, así que lean el prompter. J: Niurka, yo comento, y el público lo sabe, sobre lo que se ve dentro de la casa, pero además tuviste momentos maravillosos. Niurka Marcos Niurka Marcos en el estudio de La casa de los famsos | Credit: La casa de los famosos Héctor Sandarti: Niurka estamos aquí para platicar de tu estancia dentro de la casa. N: Yo sé para lo que estamos acá, pero yo tengo mi criterio. El ambiente se iba poniendo cada vez más tenso conforme transcurría la entrevista. H: Niurka al igual que con todos los famosos mostramos lo que ustedes hacen. No hay favoritismos. N: Muchísimo porque el cuarto azul sacó a las primeras 5 gárgolas y ustedes no le hicieron esos videos de desprestigio. Niurka Marcos Niurka Marcos en el estudio de La casa de los famosos | Credit: La casa de los famosos J: Niurka, todos han tenido el mismo trato, los mismos videos y los mismos momentos. N: No, porque mi familia, mis bebés Niu, mi Romi, mi mánager, mi gente vieron todas las galas, una por una, en ninguna… J: Y el público también Niurka. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN N: ¿Mis bebés Niu es que tú crees que son? ¿Gusanos? Son público. H: Son parte del público nada más Niurka, en esta casa los famosos nominan y el público elimina. N: Bueno, pero mi público vio nada más que hablaron bien feo de mí. H: Nunca hicimos eso. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

