La verdad que no, creo que de lo que me llegué a arrepentir pedí el perdón allá adentro. Al final del día soy una joven inmadura en muchos aspectos, madura para otros. Creo que nunca dejé de ser yo, las cosas que me molestaban las externaba, las que no las aplaudía, no me arrepiento de nada. Quizá debí en algunos momentos de ser un poco más prudente, pero la verdad es que no. Me voy con el corazón bien contento y estoy muy orgullosa de lo que hice allá adentro, de lo que soy aquí afuera y me siento una ganadora.