De Pequeños gigantes a ¿Qué le pasa a mi familia?: el pasado televisivo de Nicole Chávez La concursante de La casa de los famosos 3 (Telemundo) tiene experiencia en el medio de la televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nicole Chávez Nicole Chávez, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO 4 famosos, Paty Navidad, Pepe Gámez, Nicole Chávez y Aristeo Cázares, se juegan este lunes su permanencia en la casa más famosa de la televisión hispana. Uno de ellos pondrá esta noche punto final a su participación en la tercera temporada del exitoso reality show de Telemundo. Una de las que a priori parece no contar con mucho apoyo por parte del público para seguir en La casa de los famosos 3 es la hija del excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez, Nicole Chávez, cuyo concurso ha generado incontables críticas entre los fanáticos del show. "Cocinar no sé, lavar tampoco, La casa de los famosos me va a enseñar muchas cosas, pero yo creo que tendré que pedirle ayuda a alguien para cocinar porque si no moriré de hambre. ¿Que si me llevo mejor con los hombres? Por supuesto, tengo muchísima mejor relación con ellos. Pero cuidado porque en mi casa mi papá trae un guante y mi mamá el otro. A La casa de los famosos entro a ser yo misma", llegó a reconocer la joven durante su video de presentación. Nicole Chávez Nicole Chávez, concursante de La casa de los famosos 3 | Credit: TELEMUNDO Esta no es, sin embargo, la primera vez que Nicole forma parte de un concurso televisivo. Con 12 años, Nicole participó en el exitoso programa de talento infantil mexicano Pequeños gigantes, que condujo con gran éxito Galilea Montijo para TelevisaUnivision. Durante la competencia, Nicole demostró ya tener mucha personalidad y carácter, llegando a mostrar su inconformidad con los criterios de los jueces a la hora de valorar su actuación. Curiosamente, la joven coincidió en esta aventura televisiva con la conductora de La casa de los famosos, Jimena Gállego, quien en ese momento era la copresentadora del show. También en telenovela En el terreno de la actuación, Nicole hizo su debut en las telenovelas en el año 2021 como parte del elenco de la comedia romántica ¿Qué le pasa a mi familia?, historia que protagonizaron Eva Cedeño y Mane de la Parra y en la que interpretó a Camila, la hermana de Sherlyn. Nicole Nicole Chávez en 2021 en las grabaciones de ¿Qué le pasa a mi familia? | Credit: Instagram Nicole Chávez Una primera experiencia que la dejó con un muy buen sabor de boca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se quedan conmigo muchísimos recuerdos bonitos, llantos, estrés, risas y el haber hecho buenos amigos. Todo fue una aventura y aprendizaje que volvería a vivir 1000 veces", escribió desde su perfil de Instagram en junio de 2021 coincidiendo con su último día de grabación. Nicole Chávez Nicole Chávez en 2021 en las grabaciones de ¿Qué le pasa a mi familia? | Credit: Instagram Nicole Chávez Ahora su presente es La casa de los famosos 3. ¿Logrará contar con el apoyo suficiente del público para permanecer en la casa? No dejes de sintonizar esta noche Telemundo a las 7 p. m., hora del Este, para saberlo.

