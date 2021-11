La malintencionada pregunta de un periodista a Sirey Morán que molestó a su compatriota Neida Sandoval El exrostro de las mañanas de Univision expresó su molestia a través de las redes sociales, donde también felicitó a la flamante ganadora de NBL por la ejemplar reacción que tuvo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La hondureña Sirey Morán se coronó el pasado domingo como la nueva reina de Nuestra Belleza Latina (Univision) en una gala final llena de momentos inolvidables en la que las finalistas tuvieron que enfrentarse, entre otras pruebas, a las incómodas preguntas de diferentes periodistas invitados en una improvisada rueda de prensa que dio mucho de qué hablar. En el caso de la flamante ganadora del exitoso programa de telerrealidad de Univision, uno de los asistentes le pidió que si podía dar 3 puntos por los cuales no merecía la corona. "La Sirey del pasado te hubiera dado 3 puntos por los cuales yo no debería de tener la corona, la Sirey del presente no permite que te dé ningún punto", respondió tajante. Sirey Sirey, ganadora de NBL 2021 | Credit: UNIVISION Una respuesta que no pareció agradar al periodista. "¿No crees que te falta un poco de humildad?", le dijo. A lo que Sirey contestó: "Bueno, si consideras que no soy humilde es tu opinión y la respeto, ahora si quieres que te diga 3 cosas negativas: cuando estoy muy cansada ronco, cuando hago mucho ejercicio puedo sudar, cuando como lácteos me duele el estómago". El cuestionamiento del periodista hacia Sirey no fue del agrado de su compatriota Neida Sandoval, quien no dudó en expresar su molestia por lo sucedido a través de las redes sociales. Neida Sandoval Neida Sandoval; Sirey Morán | Credit: Mezcalent; UNIVISION "Cuando a una mujer le hacen una pregunta tonta y mal intencionada y responde con firmeza como lo hizo mi compatriota Sirey Morán en esta 'rueda de prensa', ¿es arrogante?", comenzó escribiendo la periodista hondureña y exconductora de las mañanas de Univision. "Hasta yo me molesté y me insulté", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sandoval no tardó en aplaudir la ejemplar reacción que tuvo su compatriota. "Bien por ti Sirey. Tu reacción y respuesta merecieron mi aplauso y así es como se neutraliza ese tipo de energía negativa y mal intencionada. Sigue con paso firme pues sólo con firmeza, determinación, perseverancia y respeto a ti misma lograrás dejar huella positiva ahora que la puerta grande se abrió. Eres una mujer catracha digna representante de nuestras 5 estrellas y verte brillar nos enorgullece", compartió Neida a través de su cuenta de Instagram.

