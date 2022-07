La 'negociación' que hubo en su día detrás del regreso de Niurka al plató de La casa de los famosos La vedette cubana reveló en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda la condición que puso en su día para poder ser entrevistada en el plató del exitoso reality show de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 22 de junio, tan solo dos días después de su salida de La casa de los famosos (Telemundo), Niurka Marcos convocó a los medios de comunicación para denunciar públicamente la campaña de desprestigio que, según ella, sufrió por parte de la producción del programa y que habría motivado su eliminación del exitoso reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. En esa rueda de prensa, la polémica vedette cubana se encargó de dejar claro que no volvería a pisar nunca más el plató de La casa de los famosos. "Yo le doy mi rating, lo que yo hago, mi arte, mi talento, mi ingenio, mi imaginación, mis ocurrencias a quien yo quiera, a quien se la gane, a quien las valore. Ellos no la valoraron, ellos me destrozaron y yo no soy carnero de nadie. No les voy a dar nada más, les di suficiente y no lo valoraron. Les di demasiado y no lo valoraron, lo aplastaron, lo pisotearon, lo mal editaron y me desprestigiaron", expresó molesta entonces. Contrario a lo que había dicho, Niurka se dejó ver el lunes siguiente, para sorpresa de muchos televidentes, en el plató del programa, donde fue entrevista por sus conductores. ¿Qué llevó a la artista cubana a cambiar de opinión? En una reciente entrevista para el canal de YouTube de la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda, Niurka destapó por primera vez la 'negociación' que hubo detrás de su regreso. Niurka Niurka en entrevista con Mara Patricia Castañeda | Credit: YouTube Mara Patricia Castañeda Una 'negociación' que hizo posible que la vedette regresara por un día al show. "Fui a la gala pero hasta el siguiente lunes después de una negociación de palabra", dio a conocer Niurka, quien está a punto de superar los 2 millones de seguidores en Instagram. Niurka Niurka en entrevista con Mara Patricia Castañeda | Credit: YouTube Mara Patricia Castañeda Pero, ¿en qué consistió esa 'negociación'? La vedette reveló que puso una condición para volver a pisar el plató del programa: "No pueden estar las gárgolas [como llama a los exintegrantes del cuarto morado] ahí porque yo no voy a lidiar con la plebe esa corrientera de las gárgolas, esas brujas no se van a dar el gusto en cadena internacional conmigo, hay clase. Para ser vulgar también hay niveles y yo soy la reina de la vulgaridad, tienen que estudiar mucho y hacer mucho postgrado de vulgaridad para poderme llegar. No lo permití: cero gárgolas. Yo solita me basto para subirte el rating". Niurka Niurka en entrevista con Mara Patricia Castañeda | Credit: YouTube Mara Patricia Castañeda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Niurka se encargó de dejárselo bien claro a la producción del programa con advertencia incluida: "Veo una gárgola y me levanto y me voy. Así, ese fue el arreglo". La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La 'negociación' que hubo en su día detrás del regreso de Niurka al plató de La casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.