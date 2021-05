Natasha Pérez, la niña que “soñaba con ser actriz”, se pone en la piel de la asesina de Selena Quintanilla Un reto actoral importante significó para Natasha Pérez encarnar a Yolanda Saldívar en la serie de Selena. La actriz nos cuenta todo al respecto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este 4 de mayo de estrenó la segunda temporada de Selena. La serie. En esta versión, para encarnar a Yolanda Saldívar, quien se encuentra en prisión acusada de asesinar a la cantante, fue elegida Natasha Pérez. Ahora, esta niña que "soñaba con ser actriz" en su natal Venezuela, está consolidando una carrera en Hollywood, pero no solo frente a las cámaras, también toca diversos instrumentos, canta, es locutora de radio, realiza doblaje y escribe guiones. "A través de la radio pude transferir mi experiencia al mundo de la locución y el doblaje", relató Pérez a People en Español. "La actuación de doblaje empezó a ir más hacia teatro y empecé a hacer pequeñas películas independientes, de estudiantes". Cuando Pérez audicionó para esta propuesta televisiva, quiso aprovechar su conociendo musical y buscó el rol de Suzette Quintanilla. Sin embargo, en ese papel no destacó y, por una casualidad, quiso probar suerte como la villana. "Llega la audición donde sale la foto de Yolanda Saldívar y digo 'mi mamá tiene un chaleco igual a ese'. Voy al clóset de mi mamá y junto al chaleco hay una camisa blanca igualita a la de la foto. Entonces me la pongo y digo 'voy a audicionar con esto porque se va a ver igual'", relató. Natasha Pérez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También consiguió una peluca igual a la mencionada imagen y realizó la prueba con éxito. "Fui y audicioné con eso. Me dieron el callback, me lo hicieron hacer de veinte mil maneras", agregó. Pero convertirse en un personaje calificado como controversial representó un enorme "reto y fue emocionante". Tuvo de subir de peso y utilizar varias capas de ropas. Además, aprovechó su experiencia en el doblaje que para imitar a la perfección el tipo de voz de su personaje. "Ella suena como si tuviera cinco años todo el tiempo", explicó. "Por respeto a la familia de Selena, decidimos que era mejor no hablar con Saldívar", Natasha Pérez También, considera que fue "un lujo como actriz poder hacer a alguien que está vivo" porque "tienes la referencia para poder usarlo. Es complicado, pero digo que es más fácil". Eso sí, prefirió no tener contacto directo con Saldívar. "Por respeto a la familia de Selena, decidimos que era mejor no [hablar con Saldívar] y había suficiente material y entrevistas, y eso fue lo que usamos", reveló. Natasha Pérez Credit: Trailer Selena. La serie Ahora, Natasha Pérez está por lanzar su primer disco. Además, busca un espacio en Broadway. Su interés es mostrar el verdadero rostro de los latinos, que va más allá de los estereotipos, y ser una inspiración para la comunidad que vive en Estados Unidos. "El latino hace muchísima cosas", mencionó. "Muchos venimos aquí [Estados Unidos] y empezamos de abajo, haciendo lo que nos toque porque así igualito empecé", confesó. "Es importante vernos en otra luz y enaltecer a aquellas personas que lograron sus sueños para que otros digan 'si es posible. Yo sí puedo alcanzar mi sueño'".

