Nacho Lozano se fue de Noticias Telemundo ¡pero no de la televisión! El periodista mexicano anunció este martes cuál será su nueva aventura profesional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nacho Lozano Nacho Lozano | Credit: TELEMUNDO El pasado viernes 31 de marzo, Nacho Lozano concluyó su ciclo en Telemundo. El periodista mexicano, quien se unió a la cadena en 2021 para conducir el programa matutino Hoy Día, presentaba desde hacía varios meses Noticias Telemundo Mediodía. "Me voy porque decidí arrancar otros proyectos", anunciaba a través de las redes sociales sin dar más detalles acerca de esta nueva aventura profesional que estaba por emprender. Nacho Lozano Nacho Lozano | Credit: Instagram Nacho Lozano Este martes se despejó por fin la incógnita. Nacho Lozano Nacho Lozano | Credit: Instagram Nacho Lozano El periodista se fue de Telemundo, pero no de la televisión. Nacho Lozano Nacho Lozano | Credit: Instagram Nacho Lozano Este martes, el ya extalento de Telemundo dio a conocer desde su perfil de Twitter que regresa a Imagen Televisión, la cadena en la que trabajaba en México antes de irse a Estados Unidos. "Estoy cabronamente contento de regresar a Imagen Televisión", anunció Lozano. "Ya les iremos contando detalles", agregó en su tuit. Imagen Televisión hizo este martes a través del programa Sale el sol que conduce Gustavo Adolfo Infante el anuncio oficial de su regreso. "Tenemos una muy buena noticia que dar. A Grupo Imagen e Imagen Televisión nos da mucho gusto después de un periodo en el extranjero donde le fue muy bien, tenemos el gusto de anunciar que regresa a la pantalla de Imagen Televisión como lo que es el rey de las mañanas el señor Nacho Lozano", compartió Infante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estuvo informando al país en la Unión Americana y regresa a su casa a informar a México por las mañanas", detalló. "Nos va a anteceder aquí a Sale el sol, cosa que nos da mucho gusto porque nos va a dejar un alto rating y además a título personal me da mucho gusto que regrese Nacho Lozano".

