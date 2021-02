Close

Así es Nacho Lozano, el nuevo presentador de las mañanas de Telemundo Su particular estilo a la hora de contar las noticias no ha dejado indiferente a nadie. ¿Pero quién es el presentador del programa matutino hoy Día? Entrevista exclusiva. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras cerca de 20 años reportando para diferentes medios de comunicación en su natal México, Nacho Lozano inició este lunes de la mano de Telemundo una nueva era en la televisión hispana –y en su carrera– como uno de los presentadores principales de hoy Día, el recién estrenado programa matutino de la cadena que tiene una clara apuesta por la información. "Nunca me había tocado trabajar propiamente en la televisión estadounidense y eso para mí es una gran responsabilidad y un orgullo. En primer lugar, es una responsabilidad porque nos va a tocar a nosotros todas las mañanas acompañar a la comunidad latina, que yo digo 'comunidades latinas' porque la diversidad es muy importante, las diferencias son muy importantes, y con ellos vamos a hablar todas las mañanas. Creo que Telemundo supo entender la exigencia que estas comunidades diversas, plurales, diferentes han estado exigiendo en los últimos meses", asegura. "Telemundo, que tiene todo el prestigio haciendo periodismo e innovando en los contenidos, hoy le está apostando a un nuevo programa totalmente nuevo que va a privilegiar la información, los argumentos, el debate. En estos tiempos es muy importante hablar con la verdad y es muy importante empoderarnos con la verdad para no caer en mentiras ni en la infodemia", agrega. Este programa exige conductores honestos porque si no eres honesto se va a ver al aire. Si estás fingiendo, si estás pretendiendo ser alguien por encima de tus audiencias simple y sencillamente las audiencias se van a dar cuenta y te van a decir adiós, seas de la nacionalidad que seas. - Nacho Lozano El periodista, que en los últimos años dejó huella en la televisión mexicana con un programa informativo diario en el que combinaba las noticias con el humor y la ironía –siempre que la información lo permitía–, pretende trasladar ahora esa fórmula a las mañanas de Telemundo. Image zoom Nacho López, nuevo presentador de Telemundo | Credit: TELEMUNDO "Lo que yo le voy a aportar es el lenguaje, el cómo vas a contar una noticia. Por supuesto que hay noticias que no puedes contar riendo, que no puedes ser irónico y que no te puedes burlar porque no te puedes burlar del dolor de los demás, pero hay cosas que son absurdas y hay cosas que dices: '¿Cómo puede estar pasando esto y que no nos demos cuenta?'", comparte. "Sin dejar de lado la crítica y el rigor periodístico", subraya el también autor de libros. "Yo juego al decir que mi sello es el rigor de la ironía y la seriedad del sarcasmo. En la medida en que se busque ese equilibrio y en la medida en que no se falte el respeto a nadie yo creo que vamos a generar una comunidad bien sabrosa en la mañana y va a ser un antes y un después en la televisión matutina en los Estados Unidos de América en la televisión hispana". Si bien es importante mantener la seriedad cuando hay que ser serio, Nacho destaca que "también es muy importante divertirnos y relajarnos" para que la gente conecte con ellos. "Es muy importante reconocer que somos humanos, que la gente nos vea en la pantalla y que nos vea como ellos, que somos igual de vulnerables, que nos equivocamos también, que cometemos errores, pero que también nos divertimos y que también hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan", asevera. "Este programa exige conductores honestos porque si no eres honesto se va a ver al aire. Si estás fingiendo, si estás pretendiendo ser alguien por encima de tus audiencias simple y sencillamente las audiencias se van a dar cuenta y te van a decir adiós seas de la nacionalidad que seas. Hay que ser honestos", recalca. Lo que debes conocer de Nacho Lozano 1.Estudió la carrera de Historia del Arte. 2.El periodismo se cruzó en su vida "básicamente por necesidad". "Mientras estudiaba en la universidad estaba trabajando. De los primeros trabajos que obtuve, además de ser actor, de vender coches… estaba la de reportear, entonces durante la universidad me centré mucho en afinar las habilidades para poder reportear lo que me pedían las revistas donde publicaba". Image zoom Nacho Lozano en hoy Día | Credit: TELEMUNDO 3.Es autor de dos libros. "Tengo dos libros publicados. Uno es de entrevistas sobre política en México, sobre un partido que gobernó aquí más de 70 años. Se llama 'El priista que llevamos dentro', que es un libro que publiqué con Maria Cher. Y luego una investigación larga sobre la marihuana, que retrata esta conversión que tuvo nuestro país al reconocer el derecho al libre desarrollo de la personalidad que implicaba que cualquier mujer u hombre en México, sin violar los derechos de terceros, puede desarrollar su personalidad libremente, siendo lo que quiera ser y consumiendo lo que quiera consumir, entre eso marihuana para fines médicos, para fines artísticos o para los fines personales que esta persona quiera. 4.En su tiempo libre se refugia en la música. Toca la guitarra y el piano.

